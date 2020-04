Firmy prišli o zákazníkov, Agrokomplex ruší výstavy

Zákazníci nie sú, peniaze nie sú, hovorí prevádzkovateľ reštaurácie v Nitre.

6. apr 2020 o 21:08 Miriam Hojčušová

NITRA. Drobní živnostníci aj veľké firmy. Pandémia koronavírusu má dopady na všetkých. Niektorí musia zrušiť živnosť, zamestnávatelia znižujú platy, alebo rovno prepúšťajú.

Decodom v Topoľčanoch už ohlásil, že o prácu môže prísť až 903 zamestnancov. Vládou oznámené ekonomické opatrenia sú podľa firmy nedostatočné.

Pýtali sme sa, ako sa darí reštaurácii, kaderníčke, rodinnému vinárstvu, ale aj Agrokomplexu, ktorý ruší jednu výstavu za druhou.

Použije úspory

Marek Prešinský z Nitry zatiaľ chod svojej reštaurácie dotuje z vlastných úspor.

„Sme malá rodinná firma. Robím tu ja, manželka, máme štyroch zamestnancov. Neprepustíme nikoho, niekoľko mesiacov to potiahneme z vlastného. Oni pomohli mne, keď bolo treba, teraz ja pomôžem im,“ hovorí prevádzkovateľ Media Café.

Súčasnú situáciu opisuje jednou vetou: „Zákazníci nie sú, peniaze nie sú.“ Reštaurácia je otvorená v obmedzenom čase a obmedzenom režime – cez okienko vydávajú obedy. Funguje aj donášková služba.

Prišlo to zo dňa na deň

„Počet zákazníkov klesol v prvom týždni, keď sme obmedzili prevádzku, o polovicu. Ďalší týždeň o 70-80 percent, minulý týždeň to bolo kolísavé, vo štvrtok napríklad prišlo dvadsať ľudí, donášok je o niečo viac,“ hovorí Marek.

Zrušiť museli aj dohodnuté firemné akcie, niektoré sú presunuté na neurčito.

„Ja som veril, že v polovici apríla sa to celé skončí. Teraz dúfam, že by sme mohli otvoriť v lete. Sme na tom tak, že do konca júna to vieme pokryť z vlastných zdrojov, potom už musím myslieť na vlastnú rodinu,“ uvažuje Marek.