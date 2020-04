Rozdiely nerobia. Navštívili aj ľudí z lesa

Občianske združenie na pomoc ohrozeným skupinám vyhlásilo aj materiálnu zbierku.

7. apr 2020 o 16:10 Patrícia Jeseňová

ŠAĽA. Občianske združenie Optima Status začalo v marci poskytovať svoje služby osobám, pri ktorých nezaznamenali poskytnutie pomoci zo strany mesta. S tým sa však plánujú spojiť a pomáhať spoločne.

Vyhlásili tiež zbierku, do ktorej môžu dobrovoľníci poskytnúť trvanlivé potraviny, drogériu či voľnopredajné zdravotnícke potreby.

Na podrobnosti o ich činnosti sme sa pýtali Renáty Zelezníkovej.

Poskytujete pomoc ľuďom bez domova už dlhšie?

Naša zamestnankyňa má dlhodobé skúsenosti s prácou s ľuďmi bez domova priamo v meste Šaľa, kde od marca prevádzkujeme sociálnu službu. Odvtedy síce uplynulo pár rokov, ale niektoré osoby sa v tejto skupine stále pohybujú. Dôvera, ktorá voči jej osobe úplne nezanikla, nám dnes pomáha v tom, aby sme boli z ich strany ľahšie prijímaní a rešpektovaní.

Služba, ktorú poskytujeme, má však širšiu cieľovú skupinu než osoby bez domova. Za prioritných prijímateľov považujeme tých, ktorí nie sú pokrytí inými ponúkanými službami.

Ide o ľudí vysoko ohrozených šírením koronavírusu alebo osoby, ktoré aj pred pandémiou boli na hranici chudoby.

Plánujete ich v tomto čase navštevovať častejšie?

Áno. Nemáme zatiaľ žiadnu informáciu, že by mesto poskytovalo službu, ktorá by pre túto skupinu osôb zabezpečovala to isté, čo sa dostáva ostatným obyvateľom Šale.

Ak by sa situácia zmenila, naša organizácia sa v tejto lokalite prestane pohybovať.

Dovtedy ale plánujeme priebežne udržiavať kontakt s „ľuďmi z lesa“, aby sme mali prehľad o tom, ako sa im, najmä po zdravotnej stránke, darí.

Aký je prístup ľudí bez domova, majú informácie o vážnosti situácie?