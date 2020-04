Kapela Desmod počas karantény spravila malú talk show

Prezradili v nej aj predpokladaný termín najbližšieho koncertu.

8. apr 2020 o 11:07 Dominika Cunevová

NITRA. Obľúbená nitrianska kapela Desmod prišla s ďalším formátom, ktorým chce ľudí zabaviť v období karantény. Po online koncerte fanúšikov potešila menšou talk show, ktorú nazvala Trapno is not dead.

„Zúfalý pokus o spríjemnenie nedeľných popoľudní v týchto ťažkých časoch, improvizovanou “akože” talkshow, kunsthistorika, politológa a managera skupiny Miša Malichera a ... no...skoro automechanika a speváka Kulyho s názvom “Trapno is not dead”. Celá katastrofa sa bude niesť v duchu hesla “Nebuď trulo, doma sedz”,“ opísala kapela projekt na svojom Facebooku, kde si záznam relácie môžete pozrieť.

„Zahrali sme koncert, potom sme sa odmlčali a rozmýšľali sme, čo urobiť. A rozhodli sme, že budeme robiť takýto program – debaty. A to debaty s človekom, ktorý má čo povedať,“ uviedol online reláciu manažér kapely Mišo Malicher a do improvizovaného štúdia si pozval speváka Mária Kulyho Kollára. Na úvod si obaja zaspomínali na začiatky kapely.

Potom vyzvali divákov, aby im dali otázky. Okrem iného sa ľudia pýtali aj na to, kedy bude mať skupina najbližší koncert.

„Zahráme asi 16. apríla, ale už to nebude taká ‚punkovica‘, ako sme to urobili prvýkrát, keď sme vysielali z improvizovanej skúšobne. Teraz to bude s pekným aparátom, kamerami a svetlami. Malo by to byť z Ateliéru Babylon v Bratislave,“ prezradil manažér kapely.

Mnohých zaujímalo, či bude kapela hrať koncert zdarma. Niektorí interpreti ako napríklad Rytmus svoje online vystúpenia totiž spoplatnili. „My by sme chceli zadarmo, ale zase niektorí vravia, dajte symbolické vstupné. Tak my možno dáme symbolické vstupné a možno nedáme nič,“ uvažoval.

Zamýšľal sa aj nad možnosťou, že by spravili dva koncerty - jeden za symbolickú sumu v podniku a druhý zadarmo opäť v skúšobni.