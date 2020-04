Speváčka z Nitry: V čase vírusu vydáva prvý album, no ostala uväznená v Taliansku

Slovenská hudobníčka Lívia Juríčková, známa ako Liia, dlhé roky žije v Miláne. Informácie o aktuálnom dianí čerpá iba zo správ.

10. apr 2020 o 10:00 Dominika Cunevová

NITRA. V tomto zložitom období vydáva speváčka Lívia Juríčková z Nitry, ktorá už ale roky žije v Taliansku, svoj debutový album. Hudobníčka známa ako Liia si však jeho uvedenie do života ešte nestihla užiť. Kvôli koronavírusu sa musela na čas rozlúčiť s niekoľkými plánmi.

„Do leta som mala naplánované koncerty v menších kluboch. V marci som mala mať prvý koncert. To sme ešte nevedeli, ako veľmi sa to predĺži. Nevadí, posunie sa to, hlavne nech sme všetci v poriadku,“ povedala Liia, ktorá vzhľadom na situáciu ostala spolu s rodinou uväznená v ich byte v Miláne.

Vyše mesiaca v karanténe

Za svoj život stihla precestovať pol sveta a ako zhodnotila, po čase si vedela zvyknúť žiť na akomkoľvek mieste. Atmosfére rodného kraja sa ale nevyrovná nič.

„Teraz po 15 rokoch v Taliansku sa cítim doma aj tu, kde mám manžela a dve deti. Ale pocit ako u maminy doma sa mi tu asi nikdy nepodarí docieliť. Jednoducho, je to iná kultúra, iný pohľad na život. Chýba mi moja slovenská rodina a priatelia. Človek si zvykne, ale domovina sa nezaprie.“

Preto vždy, keď sa jej naskytla príležitosť, vracala sa na Slovensko aj tri alebo štyrikrát ročne. V súčasnosti nevie, či to bude tento rok možné. „Nikto nevie, kedy sa to skončí a takáto neistota nerobí nikomu dobre. Ale snažím sa ostať pozitívna,“ komentovala situáciu.

Všetky informácie o dianí má iba zo správ. Zo svojho okna toho veľa nevidí, iba občas zahliadne pár áut.