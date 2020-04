Vodiči v Nitre sa po sviatkoch musia pripraviť na viaceré uzávery ciest

9. apr 2020 o 14:04 TASR

NITRA. Viaceré komunikácie v Nitre čakajú po veľkonočných sviatkoch čiastočné i úplné uzávery. Dočasná zmena organizácie dopravy sa bude týkať ulíc v mestských častiach Čermáň, Horné Krškany i v centre mesta.

Pre súvislú opravu vozovky bude od 14. apríla od 8. hodiny do 24. apríla do polnoci čiastočne uzatvorená cesta na Hlinách v Horných Krškanoch. Úplná uzávera tejto cesty bude od 25. apríla od polnoci do 26. apríla do 17. hodiny," povedal hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Cesta sa bude opravovať aj na Hlbokej ulici v mestskej časti Čermáň. Pretože ide o mimoriadne frekventovanú ulicu, uzatvorená bude len čiastočne. "A to od 20. apríla od 8.30 h do 30. apríla do 17. hodiny. V tejto súvislosti žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť a sledovanie prenosného dopravného značenia. Obchádzkové trasy v oboch prípadoch neboli určené," uviedol Holúbek.

Ako pripomenul, pre demontáž výškového žeriavu bude úplne uzatvorená aj komunikácia Palánok v centre mesta. "Konkrétne v úseku Palánok - Hviezdna ulica, a to od 18. apríla od 12. hodiny do 19. apríla do polnoci. Nie sú stanovené žiadne obchádzkové trasy, preto prosíme vodičov o trpezlivosť," dodal Holúbek.