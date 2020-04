Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre šije rúška a pomáha aj s darcovstvom krvi

Ak nitrianski divadelníci nezačnú hrať, prídu o desiatky tisíc eur.

13. apr 2020 o 10:00 Dominika Cunevová

Všetky texty o novom koronavíruse budú na MYregiony.sk odomknuté a prístupné pre každého, považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného.

NITRA. Mohlo by sa zdať, že divadlá v čase koronavírusu „prázdninujú“, opak je však pravdou. Príkladom je aj Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre.

Jedno z najznámejších bábkových divadiel na Slovensku čakal aj bez vypuknutia epidémie pomerne netradičný rok. Po 50 rokoch sa budova divadla dočkala dôslednej rekonštrukcie, kvôli ktorej boli divadelníci nútení priestory opustiť. Dočasné zázemie im poskytol Kultúrny dom v Močenku.

Podľa vyjadrení riaditeľa SDKS Martina Kusendu práce prebiehajú podľa plánu. Ak všetko pôjde ako doteraz, mali by byť ukončené do konca roka. „Pravidelne chodím do priestorov, kde rekonštrukcia prebieha. Zatiaľ som pozitívne prekvapený,“ konštatoval Kusenda.

Šijú rúška a podporujú aj darcovstvo krvi

I keď pandémia zasiahla do niektorých plánov divadla, neostáva nečinné.

„Pripravujeme náhradný dramaturgický plán a predovšetkým pracujeme na vytvorení čo najlepších podmienok pre našu prácu v náhradných priestoroch. A práce je naozaj veľa,“ vysvetlil Kusenda.

Súvisiaci článok Nemocnice majú nedostatok krvi. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre im chce pomôcť Čítajte

Kolektív divadla nezaháľa a okrem toho sa v tomto období snaží pomáhať, ako vie.

„Vyrábame rúška pre naše zariadenia sociálnych služieb a sme v prípade potreby k dispozícii našim organizáciám aj iným spôsobom, napríklad pri podpore logistiky. Spolupracujeme aj s Národnou transfúznou službou v Nitre pri osvete na podporu darcovstva krvi,“ konkretizoval riaditeľ.

Darcom krvi ponúka zľavu na vstupné

Počas koronavírusu nemocnice zaznamenali výrazný pokles darcov krvi. No akútnych pacientov, ktorí vzácnu tekutinu nutne potrebujú k životu, je na Slovensku stále veľa. Preto každému, kto daruje krv po 1. marci, Staré divadlo poskytne 20-percentnú zľavu zo vstupného na predstavenia v sezóne 2020/2021.

Zatiaľ však nie je známe, kedy sa brány divadiel a iných kultúrnych zariadení opäť otvoria verejnosti. „Želaný scenár by podľa mňa bol taký, že od mája sa začne vyučovanie v školách a v septembri už by školy mohli začať navštevovať divadlá, múzeá a iné kultúrne inštitúcie. A my začneme, aj keď v provizóriu, našu jubilejnú 70. divadelnú sezónu,“ povedal Kusenda.

Ak nezačnú hrať, prídu o desiatky tisíc eur

Súvisiaci článok Rúško nie je hanba: Nitrianske osobnosti idú príkladom Čítajte

Kríza divadlo zasiahla po mnohých stránkach. Pokiaľ sa nezačne hrať, bude mať stratu vo výške minimálne 70-tisíc eur. „Jedným z dôsledkov môže byť aj zásah do dramaturgického plánu jubilejnej sezóny 2020-2021 a presun projektov na neskôr,“ usúdil Kusenda.

Doplnil, že „divadlo si ako zamestnávateľ v plnej miere plní svoje povinnosti voči svojim zamestnancom aj ohľadom ich mzdových nárokov“.

S podporou pre umelcov v čase núdze súhlasí

Väčšina umelcov na voľnej nohe ostala v súčasnosti bez príjmov. Ako sa pred časom vyjadrila ministerka kultúry Natália Milanová, zabezpečenie núdzovej podpory pre umelcov je jednou z priorít, ktorej sa chce venovať. To sa ale stalo terčom kritiky mnohých ľudí najmä na sociálnych sieťach.

„Aktívne o tejto situácii diskutujem so svojimi kolegami z iných divadiel. Súhlasím s podporou kolegov umelcov „na voľnej nohe“, napríklad z prostriedkov Fondu na podporu umenia a Literárneho fondu. Sám som tento spôsob na širšom fóre divadelníkov navrhol,“ vyjadril sa k téme riaditeľ bábkového divadla.

„Jedna z možností je presun do online priestoru. Je to segment, ktorý je veľmi tvorivý a ja verím, že tá tvorivosť bude pri nich a pomôže im preklenúť tieto ťažké časy,“ vyjadrila sa nedávno nová ministerka.

Online inscenácie neplánujú, divákom sa prihovoria inak

S jej názorom sa riaditeľ divadla veľmi nestotožňuje. Nad online uvádzaním inscenácií, ako to aktuálne praktizujú iné divadla, divadlo nepomýšľa.

„Divákom sa chceme online prihovoriť inak, na forme a obsahu práve pracujeme,“ naznačil riaditeľ.

Súvisiaci článok Kvôli koronavírusu malo divadlo online premiéru. Hra deťom priblížila život na zemi Čítajte

Ako skonštatoval, divadlo tu bolo aj bude, jeho budúcnosť však nevidí v online priestore. „Divadlo ako jeden z druhov živého umenia má svoje nezastupiteľné miesto v spoločnosti , presne ako kultúra ako taká. Ja som presvedčený, že po skončení tejto krízy dopyt po divadelnom umení a kultúre ešte vzrastie.“

Už vedia, čo budú hrať ako prvé po skončení obmedzení

Podľa Kusendu sa kultúrny život opäť rozbehne. „Počas tejto krízy sa nazbiera obrovské množstvo emócií a tie nezostanú zatvorené medzi štyrmi stenami v našich bytoch. Bude ich treba vypustiť, prípadne konfrontovať s inými. Presne toto divadlo a umenie ponúka človek – človeku – od srdca k srdcu cez úprimnú umeleckú tvorbu, cez jej odovzdanie a prijatie,“ pripomenul.

Jednou z prvých inscenácií, ktoré Staré divadlo po kríze zahrá, bude hra Stvorenie. Premiéra takzvaného čierneho divadla padla na dátum, keď nastalo zatvorenie divadiel.

Autorská inscenácia pod réžiou bulharskej režisérky Magdaleny Miteva sa tak stala snáď prvou hrou v histórii slovenského divadla, ktorá mala slávnostné uvedenie v online priestore, a to v magický dátum piatok trinásteho marca.