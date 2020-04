Mesto Nitra vyzvalo školy, aby zvoľnili tempo. Chýba jednotný systém

Pred rehoľnou sestrou, ktorá nosí deťom na Orechovom dvore úlohy, niektorí utekajú.

16. apr 2020 o 21:19 Miriam Hojčušová

NITRA Skelet, kopírka, tlačáreň, spieva už nebohý psychiater Fero Kuzma v nitrianskom hite. Mnohí si naň spomenú, keď robia s deťmi úlohy. Niektorí učitelia trvajú na tom, aby boli vytlačené.

„Ja som to vytlačil v práci, ale neviem, ako to zabezpečí napríklad taký rodič, ak doma nemá tlačiareň,“ zamyslel sa úradník.

„Nás zase prekvapilo, že máme učiť syna angličtinu, no po anglicky nevieme,“ povedal otec školáka. Ďalším sa nepozdáva, že pokyny zo školy chodia rôznymi spôsobmi, pri výučbe sa používajú rôzne systémy.

„V rámci školy by to mali zjednotiť. My im to však môžeme len odporúčať,“ povedal nitriansky viceprimátor Miloslav Špoták.

Viac detí, jeden počítač

Pandémia zasiahla do života rodičov niekoľkonásobne. „Predtým sa deti učili v škole, stravovali sa v školskej jedálni. Teraz je to všetko na mne,“ povzdychla si Katka, ktorá aktuálne robí z domu.

„Táto situácia priniesla aj jedinečné zážitky pre rodičov. Napríklad ja som prvýkrát videl dcéru, ako funguje na hodine, keďže prebiehala cez zoom. Nenápadne som ju pozoroval z obývačky. Videl som, ako sa rozpráva s učiteľkou – môžem povedať, že úplne inak ako s nami doma, videl som, ako odpovedá na otázky,“ povedal Špoták.

S podobným názorom sme sa stretli u viacerých rodičov. Mnohí sa zapojili aj do ankety, ktorú nedávno mesto rozbehlo na internete.

„Bolo tam asi 600 respondentov, z toho boli dve tretiny rodičov. Písali napríklad, že majú slabý internet, alebo majú tri deti, ktoré majú naraz hodinu, no len jeden počítač,“ naznačil Špoták.