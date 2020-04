Kráľ strelcov Rák: Moja korupcia? Rovnaká ako víno rozhodcovi (exkluzívny rozhovor)

V Nitre som sa v kríze vzdal 33-tisíc eur a potom prišla kríza na mňa, tvrdí.

19. apr 2020 o 14:09 Martin Kilian ml.

Po piatich rokoch prelomil mlčanie. Exkluzívne pre MY Nitrianske noviny.

Mal prezývku Robokop a deti sa v tuneli bili, kto ho bude držať za ruku. Bol najlepším strelcom druhej (2004/05) i prvej ligy (2005/06, 2009/10). Nikto na Slovensku nedal v zápase viac gólov než on (4) a nebol starším kráľom kanonierov (32 rokov, 120 dní).

Dejiny FC Nitra dobyl 97 gólmi v 168 zápasoch, ale i zašpinil zmanipulovanými prípravnými duelmi s MTK Budapešť (3:6) a Bohemians Praha (1:2) vo februári 2011. Pre ázijskú stávkovú mafiu i v roku 2013 sprostredkoval ovplyvnenie piatich stretnutí Dunajskej Stredy.

„Korupciu ľutujem, ale trest od SFZ na 15 rokov je nefér,“ vyhlásil Róbert Rák v mimoriadne otvorenom interview.

AJ TOTO SA DOZVIETE • prečo Róbert Rák manipuloval zápasy • prečo pochybuje o Hodúrovi • s koľkými vtedajšími komplicmi je v kontakte • prečo ostro kritizuje šéfa SFZ Kováčika • aký bol jeho najvyšší plat v kariére • aké veľké prestupy mu Nitra zatrhla • prečo chváli aj Norberta Bödöra • prečo tvrdí, že syn Sebastián (16) bude lepší než on • čím sa živí po vypršaní podmienky

Prečo ste roky nedali žiaden rozhovor? – bola prvá otázka exkluzívneho rozhovoru MY Nitrianskych novín s Róbertom Rákom

Po tom, čo som zažil s bulvárom, sa mi čudujete? Nemám rád, keď novinári vytrhnú veci z kontextu. Snáď to teraz zase nespravia. Bol som známy, že ak už dám rozhovor, poviem, čo si myslím, nie to, čo chcú počuť. Je najvyšší čas. Mám 42 rokov a po kariére – to, čo teraz poviem, mi už nemôže uškodiť. Možno sa z toho nejakí chlapci poučia.

Prečo ste zmanipulovali prípravné zápasy Nitry?