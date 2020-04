Stoly na nitrianskej tržnici sú prázdne, v stredu sa to má zmeniť

Pestovateľ Karol už hodil časť úrody sliepkam. Nájomné platí, aj keď nemôže predávať.

20. apr 2020 o 22:19 Miriam Hojčušová

NITRA. Predajcovia zeleniny, ovocia, priesad a kvetov na mestskej tržnici nie sú. Ak to zajtra schváli ústredný krízový štáb, v stredu sa môže začať s predajom.

Niektorí pestovatelia si zatiaľ zavesili na prázdne stoly či stánky aspoň tabuľku s kontaktom. Svoje telefónne číslo zverejnil aj Karol Mesko z Jarku. Ponúka zeleninu a priesady.

„Mám reďkovku, cibuľku a šalát, ktorý sa po oteplení už vyvíja do kvetu. Je sezóna plánt, ľudia potrebujú sadiť a nemajú si ich kde zakúpiť. Pre nás je to už likvidačné,“ povedal koncom minulého týždňa pestovateľ, ktorý prichádza o zdroj obživy.

Na tržnicu, kde sme si dohodli stretnutie, prišla aj pani Monika od Šale a Martin Foltín z Černíka. Všetci majú rovnaký problém. Kým sme sa rozprávali, pristavilo sa niekoľko ľudí, ktorí hľadali najmä zeleninu a priesady. Všetci sa zhodli, že situácia je absurdná, rovnaký názor má aj radnica.

Šalát hodil sliepkam

„Pred reťazcami je aj sto ľudí pokope, čakajú v radoch. Na tržnici neprejde niekedy sto ľudí za pol dňa, pritom je tu obrovský priestor a čerstvý vzduch,“ krúti hlavou Karol Mesko, ktorý predáva na tržnici už dvadsať rokov.

Naposledy tu bol pred veľkonočnými sviatkami, potom prišiel zákaz. Písal aj hlavnému hygienikovi, no neuspel. Nepomohlo, že medzi predajcami boli veľké rozostupy, každý mal pred stolom dezinfekciu aj rukavice, nevytvárali sa žiadne rady.

„Pred sviatkami chodili zákazníci priebežne, bolo ich citeľne menej. Všetky podmienky sme splnili a zavreli to aj tak. Teraz predávam z domu, robím aj rozvoz zeleniny, no je to veľký rozdiel,“ hovorí trhovník, ktorému už vznikli škody na úrode.

Stovky šalátov musel hodiť sliepkam. „Pred Veľkou nocou sme ich mali nachystaných asi dvetisíc, no predávať sme už nemohli. Nájomné sme pritom zaplatili, je to 500 eur na každý mesiac, aj v zime.“

Od mesta už dostal ďalšiu faktúru aj so sprievodným listom. Píše sa v ňom, že ak je prevádzka zavretá, platiť teraz nemusí, „na úhradu nájomného počkáme“.

Kto zaplatí faktúry?

Radnica v liste informuje, že trhovníci si môžu nechať výdavok preplatiť v rámci avizovanej štátnej pomoci. „Ak by sme vám faktúru nevystavili, boli by sme škodní my ako samospráva. To si v súčasnej situácii nemôžeme dovoliť.“

Ak štát podnikateľov neodškodní, mesto situáciu prehodnotí: „O úhrade budeme opätovne rokovať.“

Väčšina predajcov neverí, že ich štát odškodní.