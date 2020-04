V Nitre testujú ľudí z rómskej komunity, mesto poskytlo školský dvor

Testovanie je na dobrovoľnej báze.

21. apr 2020 o 13:36 Miriam Hojčušová

NITRA. Na dvore základnej školy na Kalvárii dnes od rána testujú na COVID 19 ľudí z rizikových lokalít. Má ísť najmä o osoby, ktoré majú cestovateľskú anamnézu.

Chodia dobrovoľne, na základe vlastného rozhodnutia. Videli sme najmä rómske rodiny. Okolo jedenástej hodiny bolo otestovaných približne dvadsať ľudí.

„Prišli by aj viacerí, no keď sa dozvedeli, že to nie je povinné, niektorí si to rozmysleli. Boja sa, aby potom nemuseli byť v karanténe," povedala pani, ktorá sa predstavila ako Mária.

„Požiadavka išla aj zo strany mesta, chceli sme testovať rizikové skupiny obyvateľov, nielen Rómov, ale aj obyvateľov domu seniorov a zamestnancov, ktorí sú v teréne,“ povedal viceprimátor Miloslav Špoták.

Do akcie je podľa neho zapojená hygiena, úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, asistenti zdravia a armáda. Samotné testovanie robia vojaci.

„Informáciu sme dostali včera doobeda od koordinátorky asistentov zdravia. Od nás potrebovali súčinnosť, hlavne čo sa týka priestorov,“ dodal Špoták.

Mesto poskytlo areál ZŠ na Krčméryho ulici, ktorá je v blízkosti lokality, kde sa vyše dvadsať ľudí v apríli vrátilo zo zahraničia.

„Mali nejaké zoznamy, my sme pripojili zoznamy, ktoré máme od našich terénnych sociálnych pracovníkov. To sa dalo dohromady, je to niekoľko desiatok občanov,“ upresnil viceprimátor.

Radnica poskytla aj lavice, krabice, stoličky a stoly, ale aj pracovníkov na výpomoc– miestne občianske poriadkové služby, prítomná je ambasádorka pre rómske komunity.

„Testovanie nevychádza zo žiadneho pozitívneho nálezu, je na dobrovoľnej báze. Nikoho nikto nenúti, aby test podstúpil. My sme ľudí len vyzvali a presviedčame ich, že je to pre nich užitočné,“ zdôraznil Špoták.

Na testovanie pozvali napríklad obyvateľov mestskej časti Dražovce, Mlynárce, Orechovho dvora či Borovej ulice, ale aj Klokočiny. Čísla zatiaľ nie sú známe.

V okresoch Nitra, Zlaté Morave a Šaľa bolo do včera zistených 36 osôb s novým koronavírusom. Z toho sedemnásť je z okresu Nitra, trinásť z okresu Zlaté Moravce. Šiesti sú z okresu Šaľu - z toho štyri prípady pribudli včera (dve ženy a dvaja muži).