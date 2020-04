Salibské behy nie sú zrušené. Vyberiete si polmaratón, desiatku či 3 km?

Nadšenci z RoniRun Clubu vymysleli spôsob, ako vybabrať aj s pandémiou, a doprajú milovníkom behu zážitok. Chystá sa „bežecká akcia z domu“.

25. apr 2020 o 11:45 Martin Kilian

Salibské behy sa tento rok uskutočnia, hoci v inom modeli. Vľavo hlavný organizátor Ronald Kontár, vpravo medaily, ktoré čakajú na účastníkov. (Zdroj: (ms, my))

V minulom roku sa bežeckí organizátori z Horných a Dolných Salíb tešili z účastníckeho rekordu. Partia okolo Ronalda Kontára na vydarenom podujatí privítala 340 bežcov v hlavných kategóriách. Salibský polmaratón, desiatka a trojka lákajú stále viac.

Pre rok 2020 si členovia RoniRun Clubu stanovili dátum konania akcie na sobotu 30. mája. Ako dobre vieme, pandémia skrížila plány mnohým organizátorom, vrátane športových podujatí. Mnohí bežecké preteky sa buď presunuli na iný dátum, alebo sa úplne zrušili.

V Salibách sa však s týmto stavom nezmierili. „Nechceme, aby naše úsilie a financie vložené do prípravy ďalšieho ročníka vyšli navnivoč. Usporiadame preteky formou ako ešte nikto iný. Bežci si odbehnú svoju trať, dostanú medaily, štartové číslo a prispejeme aj na pomoc malému Bálintovi," zvestuje Ronald Kontár, šéf mladého RoniRun Clubu. Pre rok 2020 dali behu podtitul - Covid Run.

Každý bude mať vlastný beh

Ako to vymysleli? Stačí odbehnúť jednu z tratí v deň pretekov - buď na bežeckom páse alebo vonku, a poslať organizátorom fotku s údajmi a časom z hodiniek alebo z telefónu o svojom behu. Fotky treba preposielať na klubový mail ronirunclub@gmail.com do nedele 31. mája. „Fotka a údaje nám budú stačiť a budeme to považovať za účasť na pretekoch," vysvetľuje Ronald Kontár.

Takže milí bežci, v sobotu 30. mája si môžete vybrať jednu z troch dĺžok tratí: 21,1 km, 10 km, 3 km, alebo 3 km chôdza. Registrovať sa možno v predstihu oficiálne online, link nájdete na stránke www.ronirunclub.sk. Treba uviesť poštovú adresu, kam organizátori zašlú štartové číslo a medailu. Každý účastník môže uviesť aj svoju prezývku, ktorá bude uvedená na štartovom čísle. Na jedinečný „salibský beh“ vám tak zostane krásna spomienka.

Výsledky budú oficiálne spracované, organizátori preto očakávajú od bežcov férovosť. Absolútny víťaz polmaratonu symbolicky získa Pohár predsedu TJ Horné Saliby, absolútny víťaz desiatky symbolicky získa Pohár Vojtecha Szaba.

Bežci vítajú príležitosť

Kto sa chce zapojiť, zaplatí štartovné 7 eur (pre všetky kategórie). Z toho 1 euro pôjde na príspevok materským škôlkam v Horných Salibách a mládeži futbalového klubu. Prihlasovanie sa rozbehlo pekným tempom, v štartovej listine už dnes figuruje viac ako 60 mien.

Z toho, že beh sa uskutoční aspoň touto formou, má radosť aj Richard Szarka z Tomášikova, inak bývalý futbalista. „Je to skvelá myšlienka, vidieť, že Roni nezaháľa a robí všetko pre tieto preteky, aj keď tento rok budú iné. Ale som rád, že aspoň takto sa bežci budú môcť zúčastniť tejto akcie a odbehnúť si svoju vlastnú trať súťažne. V dnešnej situácii, bohužiaľ, je, aká je, je to príležitosť pre bežcov si aj týmto spôsobom zasúťažiť. A samozrejme medaila je ako bonus. Takže som neváhal ani chvíľku, a preto som sa zaregistroval," prezradil Richard Szarka. On sa chystá na polmaratón, manželka Agneša si zabehne 10 km.

Všetci bežci môžu poskytnúť finančnú pomoc malému Bálintovi, ktorí trpí spinálnou muskulárnou atrofiou, a to zakúpením bežeckého batohu.

„Budeme radi, keď sa bežci zo širokého okolia zapoja a stanú sa súčasťou našej iniciatívy. Zostaňme pozitívni a spojme sa za spoločný cieľ, aby sme sa už o rok posilnení mohli stretnúť na štarte v Horných Salibách," dodal Ronald Kontár.