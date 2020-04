Vyhrážali sa mu, kopali ho, platili miliónmi. Tajomstvá jubilanta Bochnoviča

Trnava zvláštne prehrala, my vyhrali a Rezešovci zdvihli prémie, spomína na jar 1997.

30. apr 2020 o 8:32 Martin Kilian ml.

Žiačikovia Nitry a štvrtoligisti Veľkého Ďura majú trénera s luxusným životopisom. V šatni Plastiky najskôr vykal, potom s Moravčíkom zažil Pohár UEFA s Kolínom (1989), dva postupy do ligy (1992, 2005) a z lavičky videl debut Stocha.

Medzitým v Banskej Bystrici vstával „na buzerák“ a zo stredu poľa vystrelil do Jedenástky roka (1995), s Košicami bol majstrom (1997, 1998) i hral Ligu majstrov proti Manchestru United aj Juventusu. A Česi v zlatých rolexkách geniálnemu ľavákovi sľubovali hory-doly. Päťnásobný reprezentant Marián Bochnovič je od 3. marca päťdesiatnikom.

Ako sa cítite v päťdesiatke?

Stále ako štyridsaťročný (úsmev).

Akoby ste po kariére nepribrali ani kilo. Aj šľachovitá tvár vám ostala.

Ale pribral... Pravda, s váhou som mal vždy problém – iní dostávali pokuty za to, že po pauze prišli pribratí, ja za to, že som schudol. Tréner Karol Pecze nám v Košiciach meral tuky a asi iba traja mali viac než ja. Vážil som asi 62 kilogramov a dostal pokutu. To nemyslíte vážne, keby som tie tuky nemal, hrkocem – žartoval som.

Teraz mám asi 75 kilogramov. Behám po lese, bicyklujem, prejdem sa na ihrisko. Minule som na dvore z nudy žongloval s loptou. Navyše už šesť rokov boxujem, trénuje ma Paľo Hlavačka. Radosť mi robia syn Dávid a dcéry Simona a Nella.

Ešte vás živí finančné poradenstvo?



Už jedenásť rokov. Každý druhý sa treba preskúšať. Robil to Robo Semeník, teraz je väzenský dozorca. V mojej brandži je aj Igor Žofčák, obdivujem, ako to pri futbale stíha. Taktiež Vraťo Gajdoš.

Aby sme boli presní, podnikám v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva. Mám svojich klientov, ak im pomôžem alebo spravím dobrý servis, sú radi. Keby ste mi však kedysi povedali, že po kariére budem robiť „poisťováka“, smial by som sa.

Začali ste ju v Nitre. Po Kostelníkovi (Prešov) ste v sezóne 1987/88 boli najmladším Slovákom federálnej ligy.

Vtedy si starí ťažko medzi seba púšťali mladých. Iba ak vysoko kvalitných. Kabínu Nitry mi otvoril Kamil Majerník, legenda Trnavy. Ako dorastenci sme mali šatňu oproti a sliedili cez dvere, videli Roba Ježa, Ruda Kramoliša, zdravili ich „dobrý deň“. Aj ako spoluhráč som im prvé tréningy vykal.

Marián Bochnovič postúpil s Nitrou do ligy v 22 (1992) i 35 (2005) rokoch. (zdroj: archív MY Nitrianskych novín)

Nebohý Kamil Chatrnúch, ročník 1953, vám mohol byť pomaly otcom.