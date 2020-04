Neuveriteľný slovenský rekord. Dal viac gólov než Messi a Ronaldo dokopy

ÚŽASNÉ ČÍSLA

Patrik Mikuš mal priemer 3,7 gólu na zápas. Trafil sa teda priemerne každých 26 minút. Keby mu rovnaké tempo vydržalo do konca súťaže, mal by na konte 96 gólov v 26 dueloch sezóny. V 14 zápasoch dal viac gólov (52) než 8 zo 14 tímov 7. ligy C ObFZ Nitra a iba o štyri menej než prvé Sľažany (56). Iba 18% tímov zväzu dalo viac gólov než on. Lionel Messi (24) a Cristiano Ronaldo (25) dali vo všetkých súťažiach tejto sezóny dokopy 49 gólov, teda menej než Patrik Mikuš (52) v 7. lige C.