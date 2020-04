Študenti sa musia z internátov odubytovať predčasne

Kto sa neodsťahuje, zaplatí za uloženie veci.

27. apr 2020 o 13:03 Dominika Cunevová

NITRA. Študenti univerzít sa sťahujú z internátov skôr. Pre nebezpečenstvo nákazy koronavírusom im rektori umožnili predčasné ukončenie ubytovacej zmluvy. Oproti predošlým rokom všetko prebieha za prísnych bezpečnostných podmienok.

Presný harmonogram

„Boli stanovené pokyny s presným časovým harmonogramom. Určuje, kedy sa môže študent odubytovať,“ povedal Peter Hrobár, riaditeľ Študentských domovov Univerzity Konštantína Filozofa.

Odubytovanie je možné aj prostredníctvom splnomocnenej osoby. Tí, ktorí si už odniesli veci z internátov, to môžu urobiť aj prostredníctvom pošty.

Slovenská poľnohospodárska univerzita pripravila online formulár, ktorý umožnil študentom vybrať si dátum a hodinu, kedy sa prídu odubytovať. Na jeden termín sa mohlo nahlásiť päť osôb. Neskôr tento počet museli kvôli záujmu zvýšiť na osem.

Merajú im teplotu

Presný čas, ktorý môžu študenti stráviť v budove, nemajú. Podľa Hrobára je to z dôvodu „aktuálneho obmedzenia počtu spojov verejnej dopravy a z toho vyplývajúcej možnosti dopraviť sa v presne stanovený čas do Nitry.“

Nutnosťou je rúško a rukavice. Pred internátom UKF si študenti bez rukavíc museli umyť ruky dezinfekciou. Na dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení dozerá poverená osoba. Pred vstupom každému zmeria teplotu.

„Na izbu vstupujú študenti jednotlivo a samostatne. Sprievodné osoby, napríklad rodičia, nemajú umožnené vstupovať do budovy ŠD,“ informovala SPU.

Aj tak prídu do styku

„Všetko bolo v rozmedzí dvoch metrov a k stolom nás púšťali po jednom. Potom sme už len išli na izbu, odubytovali sa a odovzdali sme kľúče. Môj názor je, že to prebieha veľmi zodpovedne a profesionálne,“ zhodnotila študentka UKF pred ŠD Zobor.

V jednom bloku internátu UKF s približne 400 ubytovanými môže byť v jednom čase maximálne 10 ľudí, v rámci jedného dňa maximálne 50.

Niektorí študenti UKF však poukázali na to, že napriek reguláciám sa dostanú do úzkeho kontaktu s inými. „Spravili to trochu divne, pretože dali na jeden termín celú bunku dokopy. Čiže v jednom čase sa odubytováva päť či šesť ľudí. Nám to vyšlo tak, že keď som prišiel, práve odišiel chalan z vedľajšej izby. Keď som odchádzal ja, prišiel spolubývajúci,“ zhodnotil situáciu na ŠD Zobor študent Ján.

Hrobár konštatoval, že ubytovaných síce regulujú pri vstupe do budov, no zabezpečiť presnú reguláciu pohybu každého študenta je personálne nemožné. „Dôverujeme študentom, že sú zodpovední a chránia sa pred ochorením z vlastného presvedčenia,“ dodal.

Na rozdiel od predošlých rokov si musia študenti všetky veci odniesť naraz. „Je to horšie v tom, že ako sa blíži koniec semestra, väčšina ľudí si berie veci domov postupne,“ vysvetlil Jano, ktorý bol jeden z rýchlejších. Z izby sa stihol vysťahovať za približne hodinu.

Ostávajú zahraniční študenti

V domovoch UKF zostane ubytovaných približne 80 zahraničných, ale aj slovenských študentov, ktorí pracujú v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb.

SPU predpokladá, že v máji ostane na internátoch menej ako 10 percent ľudí, pričom náklady budú zohľadnené pri ubytovaní i odložení si vecí.

Hrobár z UKF upozornil, že tí, ktorí nemôžu využívať ubytovacie služby a neprídu sa odsťahovať do konca apríla, budú od mája za ponechanie osobných vecí na izbe platiť mesačne 20 eur.

Žiadosti o ubytovanie na nasledujúci akademický rok je možné podávať už v máji. Možnosť letného ubytovania bude závisieť od nariadenia hlavného hygienika.