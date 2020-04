Jaguar Land Rover po dohode s odbormi zvyšuje náhradu mzdy zamestnancom zo 60 % na 80 %

Nová dohoda je platná minimálne do konca mája.

28. apr 2020





NITRA. Jaguar Land Rover Slovakia upravuje po dohode s odbormi odmeňovanie zamestnancov, ktorí nepracujú z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa spôsobených koronakrízou. Ako ďalej informovala manažérku automobilky pre firemné vzťahy Miroslava Remenárová, spoločnosť zvyšuje ich náhradu mzdy zo 60 % na 80 % priemernej mzdy. Odvody zo mzdy, na rozdiel od štátnej kompenzácie 80 % mzdy, nie sú hradené štátnou pomocou. Zvýšené odvody teda v plnej miere hradí spoločnosť.



"Nová dohoda je platná minimálne do konca mesiaca máj. Pokiaľ by bola štátna pomoc predĺžená v rovnakej podobe a v tom období by ešte stále, v súvislosti s aktuálnou situáciou, časť zamestnancov Jaguar Land Rover Slovakia nepracovala, vyplácanie prekážky v práci bude pokračovať vo výške 80 % priemernej mzdy," uviedla Remenárová.



Nitrianska automobilka s ohľadom na ochranu verejného zdravia dočasne prerušila výrobu ešte 20. marca. Minulý týždeň informovala, že od 18. mája začne spúšťať výrobu v celom závode. Aj po tomto dátume však bude rozbeh postupný a nejaký čas sa podľa Remenárovej bude vyrábať iba v jednozmennej prevádzke. "Čiže zamestnanci, ktorí budú doma z tohto dôvodu, budú mať naďalej hradených 80 % priemernej mzdy," doplnila.