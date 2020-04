Na nitrianskom kúpalisku robia novú gastrozónu, no sezóna je neistá

Ako fungujú kurty

Do 7. mája budú tenisové kurty otvorené od 13. do 18. hodiny, využívať ich môže len mládež do pätnásť rokov. Od 8. mája budú kurty k dispozícii všetkým hráčom od 9. do 18. hodiny.

„Tenisové kurty na Chrenovej pôjdu v minimálnom režime, bez doplnkových služieb – WC, šatne, sprchy,“ povedal viceprimátor Daniel Balko. Povinnosťou všetkých hráčov je prísne dodržiavanie opatrení hlavného hygienika.