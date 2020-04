Na výzvu nitrianskej speváčky reagovali desiatky umelcov. Pridal sa aj Marián Čekovský

Pesnička na diaľku má už niekoľko verzií.

29. apr 2020 o 20:25 Dominika Cunevová

Do výzvy nitrianskej speváčky Dominiky Titkovej sa zapojilo už vyše 50 umelcov z celého Slovenska. (Zdroj: Zdroj: archív YouTube: Dominika Titkova & friends® official )

NITRA. Opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 značne ovplyvnili aj hudobnú scénu. Napriek zrušeným koncertom a iným obmedzeniam však slovenskí umelci dokazujú, že ich kreativita prekoná rôzne nástrahy.

Už krátko po vypuknutí koronakrízy prišla nitrianska speváčka Dominika Titková s nápadom, ako spojiť muzikantov, i keď sa teraz nemôžu stretávať. So svojou kapelou Friends zložila Pesničku na diaľku a na sociálnej sieti vyzvala svojich kolegov z brandže, aby do nej každý niečím prispel.

V priebehu mesiaca sa do výzvy zapojilo vyše 50 umelcov z celého Slovenska a vzniklo už niekoľko verzií tejto skladby. Do jednej s názvom Zastavme to včas prispel aj muzikant Marián Čekovský, známy z obľúbenej speváckej šou a iných televíznych relácií.

Duet Mariána a Dominiky vokálmi doplnila Nataša Džunková. Na bicie si zahral Martin Valihora, na basgitare Oskar Rózsa, klavíri Tomáš Dúcky a saxofóne Milo Suchomel.

V pesničke v produkcii Tomáša Lobba ich sprevádzal aj zbor, zložený zo všetkých spevákov, ktorí sa zapojili do výzvy.