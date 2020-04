Zákazníčka butiku v Nitre: Nákup oblečenia bez skúšania vymysleli chlapi

Viaceré prevádzky sú otvorené, zákazníkov je menej.

29. apr 2020 o 22:50 Miriam Hojčušová

Majiteľka butiku Jana (vpravo) so zákazníčkou Evou. (Zdroj: mh)

NITRA. V meste je o niečo živšie, od minulej stredy sú otvorené viaceré prevádzky. Najviac ľudí sme stretli na tržnici, kupovali najmä sadenice.

Zákazníci chodili aj do záložne. „Čakajte prosím v rade pred prevádzkou, dnu vás zavoláme,“ napísal majiteľ na vstupe.

V butikoch to už bolo slabšie. Ženy odradilo, že si veci nemôžu vyskúšať. Zmrzlinu si dali viacerí, hoci sa niektorí báli lízať ju, keďže platí povinnosť nosiť rúška.

Chlapský výmysel?

V butiku na pešej zóne, kde predávajú odevy a spodnú bielizeň, nemali v čase našej návštevy nikoho. „Ľudí nikde, odevy sa nesmú skúšať a nevieme, ako sa zachovať, ak si niekto kúpi niečo bez skúšania a donesie to naspäť,“ zamyslela sa Erika.

„Nie je to domyslené,“ poznamenala kolegyňa Zuzka.

„To môžu len chlapi napísať, že bez skúšania,“ komentovala nariadenie hygieny zákazníčka v Butiku Jana na pešej zóne. „Chlapi alebo vo vláde,“ doplnila majiteľka Jana.

Pani Eva si napriek tomu kúpila blúzku: „Potrebujem niečo s kratším rukávom, som rada, že už otvorili.“

Bez nového tovaru

Majiteľka butiku rieši problém, čo bude ďalej, kde zoberie nový tovar.

„Zákazníci sa väčšinou vracajú tí istí. Keď prídu o dva týždne, nájdu tu rovnaký tovar, pretože ja chodím na výber do zahraničia a hranice sú zavreté. Ako si ho mám zabezpečiť? A odkiaľ naň zoberiem?“ pýta sa pani Jana.

Predajňu mala niekoľko týždňov zatvorenú, no nájomné platiť musí. „Nebolo mi odpustené ani euro. Sulík hovoril, že donúti prenajímateľov, aby nám ho znížili, ale ako ich donúti? A že sú tu teraz zákazníci, to je zázrak. Lebo kupovať veci bez skúšania... myslím si, že slovenský národ nie je taký bohatý, aby si mohol toto dovoliť. To si môžu dovoliť jedine poslanci.“

Jana priznáva, že ju nariadenie o neskúšaní tovaru rozhorčilo: „Sú zákazníčky, ktoré si vyskúšajú aj pätoro šiat a nekúpia si ich. A takto bez skúšania? Prídu, pozrú a odídu preč.“

Obchod vydezinfikovali

Otvorený je aj obchodík s legom na pešej zóne. V čase karantény si verní zákazníci kultovú stavebnicu objednávali aj cez internet, v rámci Nitry a Nových Zámkov im ju doručili osobne.