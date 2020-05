Dal gól Anglicku, tri Česku, vábil ho miliardár. Ako sa supertalent stal kamionistom

Pár výplat z Nitry z 90-tych rokov vraj Miroslav Bagocký nevidel dodnes.

13. máj 2020 o 8:32 Martin Kilian ml.

Miroslav Bagocký po takmer 25 rokoch vysvetľuje, prečo nenaplnil očakávania, aké do neho Nitra vkladala. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Reprezentoval od trinástich (zažil ešte československý výber), keď čelil i Henrymu a Trezeguetovi, ako dorastenec hral ligu, ale pre koleno ako 27-ročný skončil s futbalom.

Na ME 1994 do 16 rokov dal gól Anglicku s Carragherom a Heskeym, predtým v príprave Česku strelil hetrik a v odvete dva góly. Jeho bombastickú ľavačku chválili aj v Amerike.

Po Nitre už takmer 30 rokov kolujú historky, ako vyhasol ohromný talent šikovného stredopoliara.

Miroslav Bagocký (42) sa otvorene vyspovedal MY Nitrianskym novinám.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Či Miroslav Bagocký premrhal talent kvôli zlým chodníčkom • Na čom mu stroskotal veľký prestup • Koľkokrát sa stretol s ponukou ovplyvniť zápas • Aký bol vzťah kasína – futbalisti Nitry • Ako nízky bol v 90-tych rokoch plat v Nitre, aké boli prémie a ako sa delili • Prečo sa jeho debut za Nitru musel vybavovať na zväze • Koľko mal stáť zlatý zájazd dorastu Nitry do USA v roku 1996 • Prečo sa v pätnástich túlal po Prahe • Prečo dostal honorár od denníku Šport • Prečo už nechodí na futbal

Na futbal nechodí

Čo dnes robíte?

Motám sa po svete kamiónom, vozili sme do Španielska, teraz pre Jaguar do Nemecka. Mám to v génoch, aj otec bol šofér z povolania.