Bol prvým Slovákom, ktorý pokoril Pacifickú hrebeňovku

Vyše 4000 kilometrov prešiel s človekom, ktorého spoznal cez inzerát.

9. máj 2020 o 8:09 Dominika Cunevová

NITRA. Pacifická hrebeňovka patrí k najznámejším turistickým trasám na svete. Na 4280 kilometrov dlhú trasu vedúcu pozdĺž západného pobrežia od Kanady až do Mexika sa ročne vydá v priemere 3000 ľudí. Z nich však cestu, ktorá v najvyšších polohách dosahuje 4000 m.n.m., zvládne približne 180.

Prvým Slovákom, ktorý ju pokoril, bol Miloslav Daníšek. Na 174 dní dlhú cestu sa vydal spolu s Pavlom Sabelom, človekom, ktorý sa mu ozval cez inzerát. Spoločnými silami sa zaslúžili o prvý česko-slovenský prechod tejto náročnej trasy. O svojich zážitkoch a skúsenostiach chodí rozprávať na rôzne cestovateľské podujatia, akým je napríklad aj festival Vysoké hory Nitra.

Prečo ste sa vôbec vydali na viac ako 4-tisíc kilometrovú cestu z Mexika do Kanady? Kde sa zrodila táto myšlienka?

Mohlo by vás zaujímať Kapela ide ďalej aj po tragickej smrti speváka, želala si to aj jeho rodina Čítajte

Bol to dlhý proces. Veľmi som chcel ísť do Ameriky, odmala ma fascinoval svet westernov a jej kultúra. Keď som bol trochu starší, zrazu ma prepadla túžba ísť na dlh-ší čas „čundrovať“ a okúsiť akoby život bezdomovca. Ako dieťa som si to však nemohol dovoliť, pretože som mal veľký problém s alergiami, ktorý v podstate pretrval dodnes. Detstvo som vyslovene prekýchal a presmrkal. Keď som bol starší, na internete som si hľadal diaľkové trasy v Európe, z ktorých je najznámejšia Santiago de Camino, no až tak ma to neoslovilo. No prehliadač mi potom vyhodil príbuzné odkazy a medzi nimi bola Pacifická hrebeňovka. Bolo to ako blesk z jasného neba – Amerika, príroda a všetko sa to spojilo.

Čo vás počas cesty prekvapilo?

V dobrom nás prekvapili Američania na západnom pobreží. Sú to fantastickí ľudia, hrozne srdeční, zvedaví, neváhali sa podeliť a často nás pozvali k sebe prenocovať, uvarili nám večeru. To bolo pre nás veľkým prekvapením. A potom to bola krajina. Pacifická hrebeňovka je nádherná, to treba zažiť. Mali sme tam aj pár adrenalínových zážitkov, no to už patrí k turistike.

Na tejto ceste sa striedajú rôzne klímy, ako ste sa na to pripravili?