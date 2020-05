Peter Žáčik z Dolných Lefantoviec prebúdza oblastný futbal!

Supervýzva Petra Žáčika na finálový turnaj žne pozitívne reakcie. Zdá sa, že koronavírus je na ústupe, a tak niet divu, že šancu začína cítiť aj „Jeho veličenstvo Futbal“!

13. máj 2020 o 15:00 Erik Barát

Hlad po najkrajšej hre je po dlhej pauze obrovský. Sezóna v súťažiach Oblastného futbalového zväzu v Nitre je oficiálne zrušená, v koncovej dedine na ceste „pod horou“ do Topoľčian si však povedali, že zorganizujú finálový šampionát VII. ligy A turnajovou formou.

Samozrejme, hovoriť do toho majú čo mančafty z tejto súťaže. Budú si chcieť zahrať alebo nie? Ak by bol záujem vyšší, finálový turnaj sa môže hrať na ihrisku s rozmermi pre malý futbal, akých je možno pripraviť aj viac. A ako sa táto myšlienka zrodila? „Bavili sme sa so šéfom Oblastného futbalového zväzu v Nitre Štefanom Kormanom o možnostiach dohrania našej ligy. Chápeme logické rozhodnutie zväzu o zrušení sezóny, na jej dohranie už naozaj nie sú termíny, keďže hrať pravidelne anglické týždne systémom streda – nedeľa nie je v možnostiach amatérskeho futbalu,“ vysvetľuje Peter Žáčik. „Predseda nám však ponúkol možnosť organizácie finálového turnaja pre našu súťaž a v Dolných Lefantovciach sme po krátkej porade hodenú rukavicu prijali. Záležať teraz bude na záujme klubov VII. ligy A, hrať by sme chceli niekedy v druhej polovičke júna, aby mali všetci čas na čo najlepšiu prípravu,“ hovorí Peter Žáčik s nadšením ďalej. Mimochodom, rodák zo Svätoplukova je doma v Mojmírovciach, za Dolné Lefantovce začal kopať na jeseň.

Klub z Dolných Lefantoviec a Oblastný futbalový zväz v Nitre si s myšlienkou finálového turnaja prakticky okamžite tľapli. „Hrať sa bude o Pohár VII. A ligy pre túto sezónu, ktorá je zrušená, takto o túto trofej môžeme na jednom ihrisku pobiť všetci, ktorí budú mať záujem,“ upresňuje Peter Žáčik ďalej a vyťahuje aj ďalšie tromfy. „Šéf zväzu ma ubezpečil, že na turnaji by sa neplatilo štartovné a my pre všetkých hráčov zabezpečíme občerstvenie. Predpokladáme peknú návštevu, určite sa veľa priaznivcov bude chcieť po dlhej dobe znovu nadýchať futbalu, stretnúť sa aj zabaviť.“ Na záver diskusie má Peter Žáčik ešte jedno želanie. „Keď sa už pýtate, áno… Mojím želaním je finále s Hornými Lefantovcami (smiech), ale nechcem to príliš hecovať. Alebo aj so Šalgovom by to bolo fajn, veď som tam prežil celú mladosť,“ dodáva s veľkým úsmevom. Prihlásiť sa na finálový turnaj VII. A ligy môžu jej účastníci buď u Petra Žáčika (0911 430 011) alebo u prvej dámy dolnolefantovského futbalu Andrey Ďurákovej (0917 348 431).

K iniciatíve z Dolných Lefantoviec sa vyjadril aj predseda Oblastného futbalového zväzu v Nitre Štefan Korman. „Náš zväz podporí túto myšlienku, pomôžeme finančne aj s organizáciou. Samozrejme, kluby musia mať záujem hrať. Viem si dokonca predstaviť, že by sa takéto finálové turnaje odohrali vo všetkých súťažiach, ktoré riadia Oblastný futbalový zväz v Nitre. A bodku za sezónou by potom mohol urobiť superfinálový turnaj, na ktorom by sa stretli šampióni jednotlivých líg, ale to už predbiehame. Počkajme si, či a čo nám umožnia opatrenia štátu v boji proti koronavírusu a potom aj na reakcie samotných klubov, či budú mať záujem,“ uzatvára šéf nitrianskeho zväzu Štefan Korman tému, ktorá určite rozvinie zaujímavé diskusie od Zlatých Moraviec až po Šaľu.