Nitrania sú proti výstavbe. Mesto osloví investorov, ponúkne im zámenu a odkúpenie pozemkov

V prípade pozemku pri rieke bolo zrušené stavebné povolenie. Doriešiť treba zbúranie parkoviska.

14. máj 2020 o 8:59 Miriam Hojčušová

NITRA. Mesto sa má pokúsiť aj o nemožné. Prednosta osloví dvoch investorov, ktorí chcú stavať v centre Nitry, s ponukou na výmenu alebo odkúpenie pozemkov. Pôvodne patrili mestu.

Rozhodli o tom vo štvrtok poslanci, návrh na uznesenie predložila Marta Rácová. Súvisí s petíciou „Neberte nám zeleň a miesto na parkovanie“.

Ide o dve lokality – na Podzámskej ulici a na Parkovom nábreží. V prvej je zeleň, v druhej parkovisko.

Stavebné povolenie je zrušené

Ľudia so zastavaním pozemkov nesúhlasia. Územný plán to umožňuje. V oboch prípadoch majú investori hotové projekty. Na Parkovom nábreží pri rieke už bolo vydané aj stavebné povolenie, ktoré okresný úrad nedávno zrušil a vec vrátil mestu.

Na pozemku pri rieke chce stavať byty spoločnosť, ktorá patrí Slavomírovi Eliášovi, majiteľovi bojnických kúpeľov. Od mesta ho kúpila v roku 2007 za takmer 66 miliónov korún. Nachádza sa tu parkovisko, ktoré ľudia využívali do 19. februára. Potom tam dal Eliáš umiestniť tabule so zákazom.

Iniciátor petície Martin Hodál mu poslal list, žiadal o prehodnotenie výstavby. „Pre mňa je to neľahká situácia, pretože som dvanásť rokov vybavoval stavebné povolenie a oni v posledný deň podali odvolanie,“ reagoval podnikateľ.

Navrhol zmeniť územný plán

„My rozumieme tomu, čoho sa občania dožadujú. Aké možnosti má mesto v prípade pozemkov, o ktorých hovorí petícia, ak sú tieto pozemky v súkromných rukách?“ pýtala sa Rácová.

Dodala, že sa treba pokúsiť aj o nemožné. Jej návrh, aby prednosta otvoril rokovania s vlastníkmi o možnosti výmeny parciel, respektíve o ich spätnom odkúpení, našiel podporu aj u kolegov.

Návrh Jána Vanča, aby bol zmenený územný plán tak, „aby pozemky boli vyňaté z určenia na zastavanie a boli ponechané ako zeleň a parkovisko“, neprešiel.

„My nemôžeme retroaktívne zmeniť územný plán. Toto keď urobíme, dostaneme sa do súdneho sporu, ktorý určite prehráme. Je to ľúbivé voči občanom, ale je to pokrytecké a v nesúlade so zákonmi,“ reagoval Peter Oremus.