Do rezervného fondu kraj prevedie viac ako 10 miliónov eur

Problémy, ktoré nastali v dôsledku koronakrízy, by kraj podľa župana dokázal riešiť aj svojpomocne.

14. máj 2020 o 10:37 Dominika Cunevová

NITRA. Minulý rok sa po ekonomickej stránke pre Nitriansky samosprávny kraj javí ako úspešný. Po prepočítaní príjmov a výdavkov do rezervného fondu presunie takmer 10,5 milióna eur. Podľa župana Milana Belicu by sa z fondu dala riešiť časť problémov, ktoré utrpela ekonomika v súvislosti s koronakrízou.

Kraj by tak mohol využiť ďalšie dotácie od vlády či iné príjmy napríklad na investície. „Koronavírusom sa život na Slovensku nekončí. Treba žiť ďalej, treba vyrábať a treba predávať. Treba aj kondíciu ekonomiky dostať naspäť do takej formy, aby žila,“ usúdil predseda NSK.

Podľa záverečného účtu NSK za minulý rok hospodáril s celkovými príjmami s hodnotou temer 238 miliónov eur. Oproti roku 2018 si tak polepšil o vyše 35 miliónov eur.

Ako zdôraznil Belica, kraju sa darí udržať trend znižovania úverovej zaťaženosti. Celková výška dlhu je približne 17,4 milióna eur. Pri počte obyvateľov dlh na jedného obyvateľa predstavuje sumu 25,75 eur. „Dlh kraja k bežným príjmov predchádzajúceho roka je iba 9,5 percenta, pritom by sme mohli ísť až do 60 percent. Keby sme teda potrebovali, okamžite môžeme brať úver,“ skonštatoval Belica. Ako dodal, aj úver by bol možnosťou na prípadné riešenie problémov v ekonomike.

Výsledkom pozitívneho hospodárenia je aj rast bilančnej hodnoty majetku NSK, ktorý od roku 2013 narástol zo zhruba 310-tisíc eur na viac ako 382-tisíc eur.