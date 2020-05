Vandali poškodili stromy v brezovom háji. Použili rôzne predmety

Mestská polícia vyzýva ľudí, aby vandalov nahlásili. Nie je to bonzovanie, je to pomoc.

14. máj 2020 o 16:18 Miriam Hojčušová

NITRA. Vandali poškodili a polámali stromy v brezovom háji na Chrenovej aj pri skateparku na Klokočine. Nebolo to po prvý raz.

Aktuálne vzniklo najviac škôd v brezovom háji. Odnieslo si to minimálne päť stromov, niektoré tu rastú aj desaťročia.

"Niektoré sú poškodené zjavne ostrým predmetom, či už sekerou alebo mačetou, na niektorých sú stopy po úderoch tupým predmetom, zrejme kovovou tyčou,“ informoval Pavel Sabo, zástupca náčelníka mestskej polície.

Dodal, že minimálne jeden strom v brezovom háji má evidentne ručne strhnutú alebo olúpanú kôru na niekoľkých desiatkach centimetrov.

„Je veľmi pravdepodobné, že niektoré z poškodení môžu byť pre strom fatálne, nakoľko sú pre drevinu vstupnou bránou pre rôzne choroby,“ dodal Sabo.

Páchatelia sú zatiaľ neznámi. „Môžeme polemizovať o tom, či je to dielo mladých ľudí, ktorí majú teraz, keď nechodia do školy, veľa času, alebo je to len obyčajný primitívny jednorazový vandalský čin,“ poznamenal zástupca náčelníka.

Očakáva, že niektorí sa budú na sociálnych sieťach pýtať, kde bola mestská polícia. „Snáď každý si vie predstaviť, že v súčasnej situácii prebiehajúcej pandémie máme iné prioritné úlohy. Keď pominie pandémia, vrátime sa k štandardnému plneniu základných úloh, ktorých je po celý rok veľmi veľa,“ konštatuje Sabo.

Pripomína však, že mestskí policajti nemôžu zabezpečiť dozor nad každým stromom: „Koľko by nás muselo byť? Odpoveď by bola - niekoľko stoviek.“

Na každom rohu nemôže byť ani mestská kamera či fotopasca. Podľa mestskej polície je najlepšou prevenciou obyčajná ľudská všímavosť a občianska zodpovednosť.

„Takmer každý má pri sebe mobil. A každý mobil má fotoaparát či kameru. Preto vyzývame slušných občanov v našom meste - všímajte si tých neslušných, ktorí nám zhoršujú a poškodzujú prostredie, neváhajte ich nahlásiť. Nie je to bonzovanie. Je to pomoc,“ vyzýva Sabo.