Blaško: Mali sme poctivých a šikovných hráčov, ale líder je niečo viac

Futbalový starší dorast Dusla Šaľa sa po odohraní 16 kôl držal na ôsmom mieste. Po minuloročnom druhom to bolo mierne sklamanie. Po predčasnom ukončení sezóny sme vyspovedali trénera Rudolfa Blaška.

14. máj 2020 o 16:54 Ivan Porubský

Mužstvo staršieho dorastu Šaľa U19 ste prebrali po minuloročnom výbornom druhom mieste. Došlo k výraznej obmene mužstva?

- Odišlo 10 hráčov, to znamená úplne novú stavbu družstva. Prišli len hráči z mladšieho dorastu. Troch hráčov sme mali vyhliadnutých, no nepodarilo sa nám ich dotiahnuť ku nám do klubu.

Aké najväčšie nedostatky vám ukázala jesenná časť sezóny a naopak, čo vás najviac potešilo?

- Veľa hráčov sa nám zranilo, z toho dvaja zo záložnej formácie, a to sa prejavilo na herných kombináciách. Potešili ma niektoré zápasy, ktoré sme zvládli v oklieštenej zostave, keď zabralo „srdce“.

Ktorý hráč sa podľa vás v šestnástich kolách uplynulého ročníka ukázal ako líder tímu?

- Presne takýto hráč nám chýbal, mali sme tam poctivých a šikovných, ale líder je niečo viac.

Bol nejaký zápas, ktorý vám vyšiel na jednotku a naopak, ktorý vás vyslovene sklamal?