V šatni ho držali dve hodiny, trhali mu karty. Príbeh rozhodcovskej legendy

Skúsený futbalový arbiter František Kunkel hovorí o zážitkoch z bohatej kariéry.

16. máj 2020 o 9:09 Jakub Chrenko

Kto v Oblastnom futbalovom zväze v Nitre, obzvlášť v okrese Zlaté Moravce nepozná Františka Kunkela, akoby nikdy ani do lopty nekopol.

Na konci mája oslávi 68. narodeniny, a tak je najstarším rozhodcom v oblasti. Možno i najpopulárnejším. Než sa chopil najťažšieho futbalového remesla, so 129 gólmi sa stal tretím najlepším strelcom histórie Martina nad Žitavou.

Dodnes mu radi podajú ruku i Viliam Ondrejka a Karol Škula, šéfovia FC ViOn – neraz totiž odpískal prípravný zápas Zlatých Moraviec so Slovanom, Interom, Petržalkou či Trnavou a dal žltú kartu Fabiovi Gomesovi. Medzi kamarátov radí aj trénerov Jozefa Jankecha či Ladislava Jurkemika.

Pred 8 rokmi prekonal slabý infarkt a môžeme byť radi, že naďalej píska a je zdravý.

Obe jeho dcéry pochodili Európu s reprezentáciou Československa v pozemnom hokeji.

František Kunkel vypustil do sveta svoje rozhodcovské tajomstvá a príhody. Exkluzívne pre MY Nitrianske noviny.

Hrávali ste niekedy futbal?

Jasné! Od trinástich za Hosťovce, potom prišla vojna. Chcel som hrávať za Duklu Karlove Vary, škoda, že ma veliteľ nepustil. Po vojne som v roku 1972 založil futbalový oddiel v Martine nad Žitavou a hral zaň až do štyridsiatky.

Ako dlho pískate?

V máji to bude 28 rokov. Mojím tútorom bol Jožko Hádek, on ma zaúčal do rozhodcovského remesla. Mám ale problém s kolenom, vo februári som bol na operácii menisku a tri-štyri mesiace ešte určite budem rehabilitovať.