Repatrianti v Nitre: Pozitívny test mala zatiaľ len jedna žena

Aktuálne je na ŠD Zobor ubytovaných štyridsať ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia.

16. máj 2020 o 9:58 Miriam Hojčušová

NITRA. Na internáte UKF, kde sú umiestnení repatrianti, zatiaľ potvrdili len jeden prípad koronavírusu. Žena musí zostať v študentskom domove Zobor ešte minimálne dva týždne.

Pobyt sa predĺžil aj jej známej, s ktorou pricestovala zo zahraničia. Test u nej bol negatívny, v nedeľu ju majú testovať opakovane.

„Pozitívna žena nemá príznaky, do Nitry ju dopravili autobusom, v ktorom bolo 21 ľudí. Všetci sú negatívni,“ povedal nám zdroj.

„Aktuálne je v študentskom domove ubytovaných štyridsať repatriantov, ostatní sú už doma,“ informoval Peter Hrobár, riaditeľ Študentských domovov UKF.

V pondelok mali kapacitu zaplnenú, na internáte bolo 136 ľudí, hasiči začali s testovaním. Do konca týždňa postupne odobrali vzorky všetkým. Noví repatrianti neprišli, no to sa môže zmeniť.

Osobne sme sa boli v zariadení pozrieť začiatkom týždňa, keď tam bolo najviac ľudí. Rozprávali sa s nami z balkónov. Mnohí boli nahnevaní, nútená štátna karanténa sa im nepáči. Atmosféra postupne hustla. Situáciu vraj horšie znášali starší.

„V pondelok boli hasiči testovať ráno, v utorok prišli až podvečer. Ľudia boli nespokojní, burácali, vznikla tu davová psychóza, taká malá vzbura,“ potvrdil Peter Hrobár.

Náš zdroj tvrdí, že starší pán v zúfalstve povedal, že ak bude pozitívny, radšej skočí z okna, ako by mal zostať ďalšie týždne v povinnej karanténe na malej internátnej izbe.

Na nitrianskom internáte je pre repatriantov k dispozícii celkom deväťdesiat ubytovacích buniek. Každá sa skladá z dvoch izieb, majú spoločnú kúpeľňu a toalety. Krajania, ktorí sa vrátili zo zahraničia sami, sú na samostatnej bunke.

„Stravu zabezpečuje naša univerzitná jedáleň, nosia ju sem trikrát za deň. Snažíme sa v rámci možností vyjsť v ústrety aj ľuďom, ktorí majú diétu, napríklad po operácii žlčníka,“ povedal Peter Hrobár.

„Chceme pochváliť personál, je tu o nás dobre postarané, strava je na úrovni,“ zhodli sa viaceré opatrovateľky, ktoré sa vrátili z Rakúska.

„Áno, ten personál je v pohode, ale ako to pôsobí na našu psychiku, na to nepozerá nikto? Prečo som si nemohla dať spraviť test v Rakúsku a ísť do domácej karantény? Bývam sama,“ poznamenala Anna.

„Máme všetko, starajú sa o nás, ale sme zavretí v klietke... Prečo nás netestujú hneď, keď prídeme, nech môžeme ísť po teste domov?“ pýtala sa začiatkom týždňa pani Alena, ktorej neuznali negatívny test z Rakúska – dnes je už doma.