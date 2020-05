V niektorých taxíkoch platia zákazníci cez špeciálny otvor

Ľudia sedia za priehľadnou stenou za vodičom.

17. máj 2020 o 17:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Aj pre taxislužby platia prísne podmienky, museli oddeliť priestor medzi vodičom a zákazníkmi. Tí môžu sedieť len vzadu.

„Na začiatok sme postavili štyridsať percent taxíkov, všetky išli na dezinfekciu a ozónovanie. Do niektorých sme dali fólie, do niektorých polykarbonáty,“ hovorí Martin Čertík zo siete Via taxi, v ktorej je združených päť nitrianskych taxislužieb.

Zákazníci platia cez otvor v tejto priehľadnej "stene", šofér si berie peniaze v rukaviciach. Čertík dodal, že po každej jazde sa auto dezinfikuje a potom sa nechá pätnásť minút vyvetrať.