Od divokých 90. rokov k rešpektu. Vyspovedali sme Patrika Matejku

Majster sveta v kickboxe hovorí o minulosti i súčasnosti.

18. máj 2020 o 21:38 Martin Kilian

Pred 20 rokmi získal titul majstra sveta v kickboxe. Štyri roky v rade bol najlepším športovcom mesta Nitra. Patrik Matejka je dnes trénerom, majiteľom fitnescentra, vedie športový klub a organizuje aj galavečery bojových umení.

Islandský silák, známy zo seriálu Hra o tróny, ktorý je zhruba drobček ako vy, dosiahol v mŕtvom ťahu výkon 501 kg. Čo na to hovoríte?

Je to obdivuhodný výkon, ale treba vedieť, že on sa na to špecializuje. Pri mojej kariére bolo podstatné byť rýchly a výbušný, ja som priveľa svalov nepotreboval, nesnažil som sa ísť do veľkých rozmerov. Mal som súťažnú váhu 114 kg, pri nej som bol pohyblivý a obratný.

Patrik Matejka Narodený 1972 v Nitre. Majster sveta v kickboxe (Praha 2000), 2x vicemajster sveta, 3x vicemajster Európy, 3x víťaz Svetového pohára, 4x majster SR, v boxe tiež 4x majster SR.

Urobili ste si vďaka titulom meno?

U nás je to tak, že istý čas si to ľudia pamätajú, odfotia sa s vami, ale postupne sa to vytratilo a nežijem z môjho titulu. Skôr si ma uctia v zahraničí, kde prichádzam ako tréner. Nemôžem povedať, že by mi u nás moje tituly otvárali dvere. Mnohí ľudia o nich nevedia a sú aj takí, ktorí si myslia, že som si to kúpil.

Niektorí ich možno znevažujú a vravia, že vám stačilo poraziť dvoch súperov a brali ste zlato.

Fakt je ten, že na Slovensku som vo váhe veľa súperov nemal. Za sparingami som musel chodiť von, do Maďarska, Česka, Rakúska, Poľska. Všetko som si musel platiť. Trénoval som najskôr sám, bez trénera. Na turnajoch v zahraničí som si musel postupne vybojovať meno. Keď sa rozpadol Sovietsky zväz, zrazu bolo vo váhe 15 ľudí namiesto piatich. Pribudli špičkoví súperi.

Kedy ste tak vyrástli? Nemali ste v minulosti problém zohnať si oblečenie či topánky?

V 8. ročníku som mal zhruba 185 cm, ako dnes môj starší syn, a nebol som najvyšší v triede. Rástol som aj počas štúdia na stavebnej škole, prakticky až do 20. roku. Na vojne mi namerali 203 cm. Problém som mal zohnať topánky, mám číslo 47,5, ako aj nohavice. Hlavne za komunizmu. Všetky nohavice mi boli krátke. Aj na vojne som ako jediný z práporu mohol do mesta chodiť v kanadách, lebo keď som si dal vychádzkové nohavice, ponožky a poltopánky, vyzeralo to strašne (smiech).

Čo sa ešte dozviete o P. Matejkovi * keď bol biletárom, stačilo sa pozrieť z dvojmetrovej výšky a bol kľud? * čo ho naučil kickbox? * ako dopadla jeho kariéra v boxe? * čo má spoločné so Zdenom Chárom? * kam do zahraničia ho volali hrať profesionálne americký futbal * ako vníma to, že fitnescentrá sú dlho zatvorené * prečo majú ľudia radi večery bojových športov * prečo sa mu niektoré galavečery nepáčia * súhlasí s názorom, že boxeri či zápasníci inklinujú k použitiu sily aj mimo súťaží? * majú títo bojoví športovci bližšie k šikmej ploche? * je niečo z minulosti, na čo nie je hrdý?

S vašou postavou ste bol predurčený robiť vyhadzovača. Stalo sa?

Robil som biletára v nitrianskych podnikoch. Aj vďaka tom tomu som mohol športovať, lebo som si niečo zarobil. Po nočnej službe som sa vyspal a popoludní som mohol trénovať. Mnohí chalani z bojových, úpolových športov boli tiež biletári alebo ochranka. Keby som pracoval niekde na zmeny, alebo od ôsmej do pol piatej, nestíhal by som tréningy. Aj v súčasnosti máme v Nitre veľa kvalitných dorasteneckých boxerov, ale po škole mnohé talenty skončili.