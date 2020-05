Šaľa očakáva len na podielových daniach výpadok milión eur

V meste zatiaľ nezaznamenali ani jeden prípad nákazy koronavírusom.

18. máj 2020 o 14:32 TASR

ŠAĽA. Mesto sa rovnako ako ďalšie bude musieť vyrovnať s ekonomickými problémami, ktoré súvisia s pandémiou nového koronavírusu. Samospráva predpokladá výpadok na podielových daniach v sume približne jeden milión eur.

"Okrem toho sa mestu znížia príjmy z prenájmu majetku a predpokladá sa aj pokles ostatných daňových príjmov v dôsledku platobnej neschopnosti obyvateľov," uviedol primátor Šale Jozef Belický.

"Bude to ešte dlhý a náročný proces, ale s podporou obyvateľov to bude ľahšie. Verejnosť sa bude na nás obracať so žiadosťami o pomoc a my musíme byť pripravení účinnú a včasnú pomoc žiadateľom poskytnúť," skonštatoval Belický.

Na začiatku vypuknutia pandémie robilo mesto všetko preto, aby ochránilo svojich obyvateľov a čo najviac obmedzilo šírenie nového koronavírusu.

"Radnica zabezpečila ochranné rúška, dezinfekčné prostriedky a vykonala ďalšie opatrenia, ktoré Šaľanov chránili," povedal primátor Belický.

Mesto podľa jeho slov zabezpečilo rúška najzraniteľnejšej skupine obyvateľov. Distribuovalo tiež rukavice, respirátory a zabezpečovalo nákup potravín a dezinfekčných prostriedkov.

V meste sa dezinfikovali zastávky, verejné priestranstvá a mestské budovy.

"Vďaka týmto opatreniam spolu s maximálnou disciplinovanosťou našich obyvateľov a aktivite záchranných zložiek, pracovníkov krízových štábov, dobrovoľníkov a mnohých ďalších ľudí, sme v našom meste doteraz nezaznamenali ani jeden prípad ochorenia. Zabezpečiť maximálnu ochranu občanov si však taktiež vyžadovalo nemalé náklady," potvrdil primátor.

Na zmierňovaní ekonomických následkov pandémie mesto intenzívne pracuje.

Pristúpilo sa k výraznému obmedzeniu bežných výdavkov, ktorého súčasťou bolo aj zníženie platov zamestnancov mesta Šaľa o desať percent s účinnosťou od 1. apríla.

Samospráva pristúpila aj k obmedzeniu investičných výdavkov.

Ani tieto obmedzenia však podľa Belického nemusia stačiť na to, aby sa schodok v rozpočte vyrovnal.

"Musíme byť pripravení na to, že v každej jednej oblasti pocítime nedostatok finančných prostriedkov," upozornil Belický.

Preto bude na najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali pripravený materiál s možnými scenármi vývoja a alternatívami ich riešenia v závislosti od ďalších prognóz vývoja slovenskej ekonomiky a prijatých opatrení štátu.

