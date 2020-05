Prednostka infekčnej kliniky: Nemali sme pacienta, ktorý by potreboval pľúcnu ventiláciu

Ľubica Piesecká hovorí, že pandémia mnohých naučila vážiť si aj bežné maličkosti prežité počas dňa, ktoré sme ako samozrejmosť.

18. máj 2020 o 20:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Na infekčnej klinike v nitrianskej nemocnici hospitalizujú pacientov s koronavírusom z celého kraja. Personál sa musí niekoľkokrát za deň obliekať do špeciálnych overalov a bojovať s chorobou, proti ktorej neexistuje vakcína.

„Na infekčnej klinike pracujem vyše tridsať rokov. Za tie roky som sa stretla s rôznymi situáciami. V súčasnosti ale prežívame niečo nové, nepoznané, čo si asi na Slovensku ani úplne neuvedomujeme, lebo počty, priebeh a úmrtia tohto vysokoinfekčného ochorenia sa ani zďaleka nedajú porovnať s niektorými inými krajinami,“ hovorí prednostka infekčnej kliniky Ľubica Piesecká.

Priznáva, že aj zdravotníci prežívajú doteraz nepoznanú obavu.

Vo februári ste robili v nemocnici cvičenie zamerané na manažment pacienta s COVID 19. Kedy ste si začali po prvý raz uvedomovať, že aj Slovensku hrozí, že bude zasiahnuté pandémiou?

- Ešte koncom roka 2019, keď sa už hovorilo o epidémii SARS CoV-2 v Číne, ani začiatkom roka 2020 som nepripisovala tejto, v tom čase lokálnej epidémii, vysokú pozornosť. Až niekedy vo februári, marci, keď začali prudko narastať ochorenia a úmrtia hlavne v Taliansku a postupne v ďalších štátoch Európy, som bola presvedčená, že ochorenie bude aj na Slovensku.

Začali sme na klinike vážne pristupovať k zabezpečeniu dostatočného množstva osobných ochranných pomôcok. Opakovane sme s plnou vážnosťou skúšali ich obliekanie, vyzliekanie. Tiež sme začali aktívne venovať zvýšenú pozornosť odborným poznatkom, skúsenostiam s liečbou, prístupom k pacientovi.

Práca na infekčnej klinike je vždy riziková. Mali ste teraz väčšie obavy?

- Zo začiatku, s prijatím prvých pozitívnych pacientov, sme určite mali veľké obavy a strach i my, vystavení v prvej línii v starostlivosti o zdravotný stav pacientov. Budovu kliniky sme si rozdelili na „čistú zónu“ a „COVID zónu“ a začali sme realizovať dezinfekciu v doteraz nepoznanej miere.

Naučili sme sa pracovať v tyvek overaloch v kombinácii s okuliarmi alebo štítmi, maskami, dvomi pármi rukavíc naraz... A verte, je to nesmierne náročné. Niekedy ma chytá hrôza, že keby sme museli takto oblečení pracovať v horúcich dňoch, ako by sme to zvládli.