Podaj ďalej dobrý skutok. Za potravinovú pomoc venujú združenia rúško zdarma

Akútnu pomoc potrebujú desiatky domácností z okresu.

18. máj 2020 o 18:02 Patrícia Jeseňová

ŠAĽA. Dvojica šalianskych občianskych združení – Optima Status a Šaľa – Tvoje mesto – pripravujú potravinovú zbierku pre ľudí ohrozených pandémiou.

Zbierka sa uskutoční v dvoch termínoch. V stredu 20. mája pred Tescom vo Veči a v piatok 22. mája pred Lidlom v Šali. Prispieť do nej bude možné v čase od 14:00 do 17:00 h.

Medzi 150 domácností

Vyzbieraný tovar v priebehu nasledujúcich týždňov rozdelia medzi 150 domácností v okrese Šaľa. A to najmä rodinám s deťmi a jednotlivcom s nízkymi príjmami. Tie boli podľa slov organizátorov v núdzi aj pred prepuknutím krízy. Pri identifikácii týchto osôb komunikujú aj s miestnymi úradmi.

"V okrese Šaľa je približne 160 poberateľov dávok a príspevkov z dôvodu nízkeho príjmu. Ďalších 30 rodín je v existenčnej kríze práve z dôvodu neschopnosti zabezpečiť si základné životné potreby a súčasne dbať na odporúčania o zvýšenom dodržiavaní hygieny. Ďalším 70 jednotlivcom hrozí, že sa dostanú do extrémnej núdze. Mestu Šaľa reálne hrozí, že skupina osôb bez prístrešia sa minimálne zdvojnásobí. " hovorí Renáta Zelezníková z občianskeho združenia Optima Status.

Spojili sily

Základom prvej pomoci, ktorú združenia poskytli širokej verejnosti, tvorila najskôr osvetová činnosť a zabezpečenie ochranných pomôcok.

Materiálna pomoc je podľa nich ďalším dôležitým prvkom pre zníženie negatívnych následkov na najviac ohrozené obyvateľstvo.

Vo vytvorení potrebnej základne pre pomoc slabším združenia spolupracujú. Priebežne distribuovali základné potraviny, hygienické potreby aj voľno predajný zdravotnícky materiál, ktorý poskytli aj ich ďalší partneri.

Rúška rozdávali už v počiatkoch pandémie

Predstavitelia oboch občianskych združení sa v distribúcii ochranných pomôcok angažovali od počiatku pandémie. Bavlnené rúška rozdávali prevažne obyvateľom, ktorí si ich nedokázali zadovážiť sami, dokonca aj ľuďom bez domova žijúcim v lese.

"Teraz by sme radi rúška, ktoré ešte máme, zamenili za inú hodnotu, ktorá pomôže najslabším. Forma oslovenia verejnosti - verejná materiálna zbierka - ponúka možnosť vyjadrenia solidarity so slabšími a budí ľudskosť v nás. Je to pridaná hodnota, pre ktorú sa môžu občania rozhodnúť sami," vysvetľuje Zelezníková.

Ak bude záujem o výmenu nízky, združenia si pre dobrovoľníkov pripravili iný darček.