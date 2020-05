Sezóna je zrušená, osud Neveríc je spečatený

Zaujímavú situáciu priniesol vývoj v najvyššej súťaži Oblastného futbalového zväzu v Nitre. Ako je to s Čiernym Petrom, ktorého si ešte na jeseň vytiahli zo VI. ligy odhlásené Neverice?

20. máj 2020 o 7:00 Erik Barát

Futbalisti Neveríc sa v novej sezóne môžu vrátiť len do siedmej ligy. (Zdroj: Martin Kilian ml.)

Koronavíus urobil škrt športovcom, na loptu museli zo dňa na deň zabudnúť aj futbalisti v najnižších súťažiach. Oblastný futbalový zväz v Nitre čakal s anulovaním majstrovských súťaží až do poslednej chvíle. Hráči chodia do práce, futbalu sa venujú v rámci svojho voľného času, šesť či sedem „anglických týždňov“, potrebných na dohranie sezóny, by bolo cez čiaru. Rozhodnutie odpískať sezónu bolo z pohľadu všetkých piatich členov Výkonného výboru ObFZ Nitra (Štefan Korman, Peter Bachratý, Ladislav Prešinský, Pavol Mesároš, Peter Chren) jednohlasné. Pätica v najvyššom riadiacom orgáne zároveň odklepla, že dohrať sa bude môcť len tretí ročník pohárovej súťaže dospelých s názvom Campri cup.

Nitriansky zväz s ohľadom na uvoľňujúce sa opatrenia aktuálne ponúka možnosť usporiadať finálové turnaje jednotlivých súťaží turnajovou formou, prvou lastovičkou je na sobotu 20. júna ohlásený záujem Dolných Lefantoviec pre nitrianske kluby zo VII. A ligy. K iniciatíve Petra Žáčika sa najnovšie pridal Roman Cina zo Sľažian, ktoré sa ponúkli ako dejisko pre finálový turnaj VII. C triedy, v ktorej hrajú tímy z okresu Zlaté Moravce.

A teraz k téme. Nielen pre kluby v okrese Zlaté Moravce je zaujímavá odpoveď na otázku, či budú hrať Neverice v „šestke“ aj o rok, keďže sa z elitnej súťaže ObFZ Nitra odhlásili ešte pred zimnou prestávkou. Sezóna je uzavretá, bez možnosti postupu aj hrozby zostupu, hlásil nitriansky zväz skraja mája.