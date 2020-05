NKN poskytne rýchle granty z programu Nitra versus korona

Nitrianska komunitná nadácia otvorila grantový program s názvom Nitra versus korona.

19. máj 2020 o 18:00 TASR

NITRA. Nitrianska komunitná nadácia (NKN) otvorila grantový program s názvom Nitra versus korona. Nadácia chce prostredníctvom takzvaných rýchlych grantov podporiť organizácie a občianske iniciatívy, ktoré poskytujú pomoc obyvateľom Nitry v boji s pandémiou COVID-19 a jej následkami.

Financie do programu vyzbierala NKN v rámci verejnej zbierky. Celkovo sa do nej od 6. apríla do 15. mája zapojilo 29 ľudí, ktorí darovali spolu 2980 eur. NKN k nim pridá vlastné zdroje do výšky 4000 eur. Do výzvy na pomoc v boji s novým koronavírusom sa okrem toho zapojili aj dobrovoľníci, ktorí prispeli nefinančnými darmi.

Ako uviedla PR manažérka nadácie Natália Zákopčanová, organizácie a občianske iniciatívy v Nitre sa do programu môžu zapojiť vyplnením jednoduchého formulára. Žiadosť o grant musia podať do uzávierky, ktorá je 22. mája 2020 do 12.00 h. "Maximálna výška grantu na jeden projekt je 800 eur. Poskytnuté granty môžu byť použité na pokrytie nákladov priamo súvisiacich s realizáciou projektov," dodala Zákopčanová.