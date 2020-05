Za fúziu s ViOnom by hlasoval aj dnes. Ürge: Obrovská chyba bola inde

Na štadióne Vrábeľ, kde sa stal legendou, ho už nestretnete.

20. máj 2020 o 10:26 Martin Kilian ml.

„To ma živí. Teraz aj roznášame,“ ukázal na pojazdný bufet. Bez ikonickej hrivy, s ktorou päťdesiatimi gólmi vystrieľal tri postupy Vrábeľ (1989, 1991, 2006). Bez mierneho bruška, s akým ako tréner dostal do vyššej ligy Horný Ohaj a Jelenec. „Cez pandémiu som sa ostrihal a zhodil desať kíl,“ pousmial sa Jozef Ürge, pozval nás dnu a rokmi zabudnutá legenda začala rozprávanie.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Najlepší Vrábľania chodili do Nitry, prečo nie aj on? • Aký veľký transfer mu zahatal podpis s DAC-om • Koľko sa v 90-tych rokoch zarábalo v Dunajskej Strede • Prečo v súvislosti s fúziou s ViOnom kritizuje vtedajších funkcionárov • Ako označil primátora Vrábeľ Tótha • Pre akú dedinu by aj vstal z hrobu • Prečo váhal s prestupom do Fínska

Museli mať prenosnú tribúnu

V doraste z tribúny tlieskal Ľubomírovi Moravčíkovi, hosťujúcemu z Plastiky Nitra, a lanáril ho Inter Bratislava, on ale miloval „svoju“ Teslu. „Asi som mal gólový inštinkt od detstva. Ešte ako siedmak som v nadstavení otočil z 0:1 na 2:1 a so školou sme šli na celoslovenské kolo do Bratislavy,“ povedal Jozef Ürge.

V áčku mu nabíjali Jozef Csanda či Norbert Toman, iba nastavil pravačku alebo čelo a lopta bola v sieti. Na prelome 80-tych a 90-tych rokov prepálil Vráble zo štvrtej ligy k 7-bodovému manku na postup do prvej!

„Na Banskú Bystricu na nás chodilo aj dvetisíc divákov, funkcionári museli doniesť prenosnú tribúnu, von zas s nami šli dva plné autobusy. Boli to aj ťažké časy, raz sme museli vyhrať v Košiciach, aby sme neboli poslední – dal som gól a stalo sa. Zväčša sme ale aj tímom, ktoré silou-mocou chceli postúpiť, boli vyrovnaným súperom. Najkrajšie boli oslavy postupy do I. SNL – vedúci mužstva Vlado Penzeš vylial pri postrannú čiaru šampanské a odvtedy tam rástla krásna, zelenšia tráva,“ opísal dobu, keď boli Vráble futbalovým pojmom.