Videl nadprirodzené. Prečo vionista a najlepší strelec zmizol z futbalu

Biblia nie je len kniha plná rozprávok, tvrdí útočník, na ktorého chodili diváci.

21. máj 2020 o 9:58 Martin Kilian ml.

Hral prvú dorasteneckú ligu za Zlaté Moravce, viedol tretiu českú s Hulínom a v siedmej dal 33 gólov za Machulince. Karol Kováč si v 25 rokoch povedal stop. Rodina, manželka Anetka a mesačná dcérka Elisa, sú preňho viac. A Boh takisto.

Brzdili ho zuby

Kostol, ihrisko a krčmu delí v Žitavanoch iba jedna ulica. „Viera a futbal ma sprevádzajú celý život, rebélia, našťastie, trvala iba rok a pol,“ odpovedal usmievavý katolík s príbehom, aký mu mnohí neveria. „Naozaj sa to stalo,“ prehodil a začal.

Karol Kováč v žiakoch žiaril, ale v neskôr azda ani raz nebol fit päť zápasov v rade. „Až v osemnástich som zistil, že za mojimi svalovými zraneniami sú zubné nervy,“ povedal o časoch, keď s dorastom FC ViOn oslavoval postup do prvej ligy kúpeľom vo fontáne: „Náš ročník 1994 bol silný, ale na tréning áčka zavolali asi iba piatich. Vtedy ma sklamalo, že mňa nie, dnes to beriem inak. Prerazil iba Mišo Pintér.“

Karol Kováč (vpravo) bol hviezdou oblastného futbalu. (zdroj: Martin Kilian ml.)

A tak sa „Kájo“ mihol v štvrtej lige za béčko Zlatých Moraviec vo Volkovciach, štyrikrát sa vracal do Žitavian, v rakúskom Pergu vydržal mesiac, až skúšal šťastie v českom Hulíne. „Bola to tretia liga, uspel som na skúške, ktorú mi vybavil skvelý kamarát Paťo Furka. Nehrával som často, ale obdobie v Hulíne mi veľa dalo, mnoho som sa naučil od skúsených spoluhráčov,“ hovoril o jari 2015.

Po vysedávaní na lavičke Žarnovice (2017) dotiahol Machulince do finále Campri Cupu (2018) a v predminulej sezóne si 33 gólmi z priamych kopov, oblúčikov alebo nájazdov v 7. lige C robil, čo chcel. „V najlepšom treba skončiť, nie? Keby ale prišla nejaká vážna ponuka, ešte by som pouvažoval, “ usmial sa útočník, ktorého spoluhráči azda nikdy nepočuli hrešiť.

Videl nadprirodzené

Už dávno vedel, že futbal je iba hobby. Šatni rád rozprával o Bohu. Machulinčania sa ho dokonca pýtali sami.

„Keď som vyšiel z dorastu ViOnu, prežil som Krst duchom svätým tak, ako je písané v Jánovom evanjeliu,“ opisuje životnú zmenu Karol Kováč. „V devätnástich som sa s bratom po rokoch vrátil na Campfest do Kráľovej Lehoty. Bol som zlomený z rozchodu, chodil si s kamarátmi vypiť, ani doma to neklapalo. Mal som obrovskú túžbu ísť na osobnú modlitbu. Keď sme sa začali modliť, celé moje telo a dušu mi totálne zaplavila Ježišova láska – videl som môj hriech, hanbil sa za moje činy. Doma som začal hrať na gitare a spevom chváliť Boha. On je naozaj živý a Biblia nie je len kniha plná rozprávok,“ vysvetľoval s iskierkami v očiach.

Karol Kováč je od júla 2019 ženatý a od apríla 2020 šťastný otecko. (zdroj: archív (KK))

Odvtedy sa mu pomaličky otáčali priority. S kapelou zabáva kresťanské koncerty. „Niekomu to príde úplne šialené, ale videl som nadprirodzené veci,“ vyhlásil. „Na tréningu v Žarnovici sme mali súboj, píšťala na píšťalu. Rozchodil som to, ale hneď potom som šiel do kláštora hrať volejbal a z ničoho nič mi na nohe navrel obrovský opuch. Volal som mamke, nech ma príde vziať na pohotovosť, ale medzitým sme sa s miestnym kňazom modlili a chalani, čo tam boli, nechápali, že asi za päť minút opuch odišiel... Alebo – po omši ma vnútorný hlas nabádal, nech sa dievčaťa spýtam, či nemá jednu nohu kratšiu. Šiel som, začali sme sa modliť a za chvíľu sme nevedeli, ktorá bola kratšia... Aj lekár sa čudoval. Keby som neprežil Boha a nebol vychovávaný vo viere, nič z toho by nestalo, lebo človek sám od seba nie je schopný nadprirodzeného.“

Žiadneho fanatika v ňom ale nehľadajte. Stále si rád zapne futbal, skočí s kamarátmi na pivo či pizzu, miluje najmä chvíle s manželkou. Dcérka jeho životu vnukla nový zmysel. „Zdravie a rodina sú mi prioritou, bez nôh rodinu asi ťažko uživím. Chváliť Boha môžem aj futbalom, no vybral som si hudbu. Je úžasné, ako sa Klopp, Firmino alebo Salah priznali k Bohu. Rozprávajme o viere, nehanbime sa za ňu, veci medzi nebom a zemou naozaj existujú,“ povedal Karol Kováč.