Majitelia hudobných klubov: Nie sme krčmy, vychovávame profesionálov

Zrušením verejných vystúpení netrpia iba samotní interpreti, ale aj hudobné kluby. Ich majitelia sa rozhodli založiť asociáciu a prichádzajú s konkrétnymi riešeniami ich existenčnej krízy v dôsledku koronakrízy.

21. máj 2020 o 14:53 Dominika Cunevová

NITRA. Koronakríza poznačila celú spoločnosť vrátane kultúry, ktorej neodmysliteľnou súčasťou je hudobná scéna. Zrušením verejných vystúpení netrpia iba samotní interpreti, ale aj hudobné kluby, ktoré od približne polovice marca ostali bez príjmov.

Desiatky koncertov museli zrušiť aj tri kluby v Nitre – Music a Cafe, Nájomná jednotka 210 a Frankie Rock Club. „Sme zatvorení, nefungujeme, kultúra je na bode mrazu, nič sa nedeje a hlavne nikto nevie, čo bude. My vlastne bojujeme o svoju existenciu,“ povedal Michal Malicher, spolumajiteľ Nájomnej jednotky 210.

Sedemnásť majiteľov klubov z celého Slovenska sa stretlo, aby hľadali možnosti zachovania svojej existencie. Zároveň iniciovali vznik združenia, ktorému dali pracovný názov Asociácia Hudobných Klubov Slovenska. Chcú komunikovať s tromi partnermi – ministerstvom kultúry, Fondom na podporu umenia a SOZA.

Nie sú krčmy ani reštaurácie

Všetky zo zakladajúcich klubov patria k renomovaným značkám. Ročne spolu ponúkajú viac ako 2000 živých koncertov, ktoré navštívi v priemere viac ako pol milióna ľudí. Drvivá väčšina z nich pritom funguje vďaka nadšencom, ktorí túto činnosť robia bez očakávania zisku a len preto, že majú vzťah k hudbe alebo sú sami hudobníci.

Mnohí však kluby považujú za obyčajné krčmy. „Nie sme reštaurácie, nie sme bary. Sme hudobné kluby, ktoré prinášajú kultúru. Možno veľa ľudí to mätie a považujú nás za krčmy, ale ono to tak nie je,“ zdôraznil Malicher.

K svojmu fungovaniu potrebujú kvalitné zázemie, ktoré stojí nemalé peniaze. „Hudobný klub je priestor s kvalitnou akustikou, ktorú docielite finančne náročnou stavebnou a inžinierskou úpravou, má vhodné pódium, nadštandardné elektrické siete a kvalitnú výkonnú zvukovú, osvetľovaciu, prípadne aj premietaciu techniku,“ vysvetlili majitelia.

Odrazový mostík mnohých dnešných profesionálov

Hudobné kluby sú základom každej hudobnej scény. Vychovávajú nové generácie hudobníkov a množstvo pracovníkov v nich získava svoje prvé pracovné skúsenosti na rôznych pozíciách, ako je technik, zvukár, osvetľovač, ale aj v rámci marketingu a propagácie.

Kapelám aj fanúšikom poskytujú neodmysliteľný background. „Mnohí dnešní profesionáli začínali práve v kluboch na spomínaných pozíciách alebo pomáhali pri nosení techniky, brigádovali v šatni, či na bráne. Všetci títo ľudia, pracujúci v kluboch a na týchto pozíciách, ostali zo dňa na deň bez príjmu,“ konštatovali členovia.

Garáže kluby nenahradia

No aj keď už desiatky rokov tvoria priaznivé prostredie pre hudobný ekosystém a čiastočne nahrádzajú iné kultúrne inštitúcie, doposiaľ nikdy nepoberali pomoc od štátu vo forme grantov, nenávratných príspevkov alebo inak.

Väčšina klubov je v prenajatých priestoroch bez finančného krytia, pretože prežívali z mesiaca na mesiac. Svoje fungovanie dotovali z doplnkových reštauračných alebo kaviarenských služieb, ktoré na čas tiež dostali stopku. „To je holý fakt. Bez pomoci, či už štátu alebo prenajímateľov, nebudeme schopní prežiť a väčšine klubov hrozí zánik, prípadne sa dostanú do existenčných problémov,“ zhodli sa členovia asociácie.

Nakoľko im môžu vzniknúť dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch, pri daňových nedoplatkoch a podobne, neskôr preto nebudú môcť ani požiadať o podporu. Majitelia tvrdia, že ak sa nepodarí zachovať súčasný stav kultúrnych priestorov, pri predpokladanej recesii ekonomiky nové kluby v najbližších rokoch nevzniknú.

Potenciál je veľký

Kedy sa v kluboch opäť spustia hudobné produkcie je nateraz neznáme. Medzitým si pripravili štyri hlavné body, ktoré chcú prerokovať zástupcom ministerstva kultúry, Fondu na podporu umenia a SOZA. Patrí medzi ne aj vytvorenie priestoru v grantovej schéme FPU aj na priamu adresnú podporu hudobných klubov alebo klubových produkčných projektov, či možnosť získania sponzorských prostriedkov úpravou zákona.

„Viaceré hudobné kluby totiž fungujú ako neziskovky a nemôžu potenciálnym partnerom ponúkať sponzorstvo, nakoľko si tieto výdavky nie je možné uplatniť do nákladov. Pritom v športovom odvetví je to bežná prax,“ poznamenali členovia. Ďalšími sú prehodnotenie spôsobu platenia poplatkov za autorské práva SOZA a ustátie nájmov.

„Chceli by sme sa baviť so všetkými, ktorí budú mať záujem. Malo by to hlavne pokračovať aj po skončení koronakrízy. Potenciál je pomerne veľký a myslím, že to bude fungovať, pretože takáto asociácia na trhu podľa mňa chýbala. Po úvodnom stretnutí sa nám začínajú ozývať kluby z celého Slovenska, čo nás teší a dúfam, že nás bude viac,“ komentoval Malicher.

Ako dodal, v prípade otvorenia by kluby nemali problém zabezpečiť zvýšené hygienické pravidlá, ako je nosenie rúšok, dezinfekcia na ruky či meranie teploty. „Nie je to problém, treba na to len nabehnúť,“ skonštatoval.