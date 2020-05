Pre nemocnicu zabezpečila 2,8-tisíc rúšok

Dobrovoľníci pomáhali so šitím či dodaním materiálu.

22. máj 2020 o 11:04 Patrícia Jeseňová

GALANTA. Od vypuknutia pandémie prejavili snahu pomôcť viacerí dobrovoľníci. Pomoc neobišla ani nemocnicu v Galante. Tej bolo vďaka iniciatíve Martiny Holečkovej Šúryovej venovaných 2 800 rúšok.

Zbierku koordinovala prostredníctvom sociálnej siete, ozvalo sa jej niekoľko desiatok ľudí, ktorí sa chceli k dobrej veci pripojiť.

Reagovala na nedostatok ochranných pomôcok

Organizátorka vnímala nedostatok zdravotných pomôcok, z toho dôvodu zorganizovala zbierku, ktorou reagovala na nepredvídateľnú situáciu okolo pandémie. „Keďže zdravotníci sú prví v priamom kontakte, snahou bolo, aby mali zamestnanci galantskej nemocnice aspoň úplne základnú pomôcku, bez ktorej nemôžu pracovať, a ktorou je rúško,“ hovorí.

Na nedostatok ochranných pomôcok reagovali od prijatia prvých vládnych opatrení viacerí ľudia. Rúška šili vo svojich domácnostiach. Niektorí ich rozdávali vo svojom okolí, niektorí ponúkli na predaj tým, ktorí si ich nevedeli zaobstarať inak.

„Uvedomila som si, že v týchto dňoch šije rúška množstvo ľudí, a teda, ak by šijúci vedeli darovať nemocnici aspoň jedno rúško, spoločnými silami by sa ich vedelo nazbierať dostatočné množstvo. Jednotlivca by takýto dar nezaťažil, a spoločne by sa dosiahol cieľ,“ hovorí organizátorka zbierky.

Rúška zbierala osobne

Zbierku po dohode s nemocnicou spustila 20. marca, na reakcie nemusela čakať dlho. „Ľudia reagovali veľmi rýchlo, treba povedať, že im na tom veľmi záležalo. Pôvodný cieľ bol vyzbierať minimálne tisíc kusov, ideálne tisícpäťsto. Za necelé tri týždne sa podarilo vyzbierať a odovzdať nemocnici 2 800 kusov rúšok,“ hovorí.

Rúška od dobrovoľníkov vyzbierala osobne. Hovorí, že sa tak rozhodla najmä z karanténnych dôvodov, dôvodu organizovanosti prevzatia a tiež chcela odbremeniť záujemcov od cestovania. Keď mala k dispozícii väčší obnos rúšok, odovzdala ich v mene všetkých nemocnici.

Zdravotníkom chcela poskytnúť najmä pomôcky, ktoré by mohli používať opakovane. Dodáva, že podmienkou preto bolo, aby sa rúška mohli prať a žehliť. Kvôli adekvátnej ochrane zamestnancov mali byť ideálne trojvrstvové.

Pomoc rozšírila aj na ďalšie zložky

„Nemocnica má momentálne dostatok rúšok aj na výmenu, a aj pre prípad znehodnotenia rúšok. Medzičasom sme zbierku rozšírili aj na ostatné bezpečnostné zložky v Galante – hasičov, policajtov a mestských policajtov. Spolu s rúškami odovzdanými do nemocnice sa dokopy odovzdalo 3 270 kusov,“ hovorí Šúryová Holečková.

Po výskyte vírusu v galantskom domove sociálnych služieb Patria iniciatívu obnovila a šitie pokračovalo. Aj sem poputovalo niekoľko stoviek bavlnených rúšok

Išlo o tímovú prácu

Organizátorka hovorí, že negatívne reakcie nezaznamenala, ohlasy i odozvy na jej iniciatívu boli pozitívne. „Obdarovaní boli vždy úprimne vďační za každé rúško, a spolu s nimi im bol zakaždým odovzdaný aj kompletný zoznam darcov,“ hovorí.

Zbierka sa dostala do povedomia dobrovoľníkov najmä prostredníctvom sociálnej siete, kde ju podľa slov organizátorky zdieľalo nespočetné množstvo ľudí.

Zdôrazňuje, že celá akcia bola tímovou prácou. „Rúška šilo niekoľko desiatok obyvateľov okresu Galanta, dokonca aj mimo neho. Niektorí sa zapojili poskytnutím látky, gumičiek, stúh, niektorí darovali aj tie rúška, ktoré zakúpili, väčšina ich však šila,“ hovorí.

„Všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili patrí zaslúžená vďaka. Nesmieme zabudnúť ani na tých, ktorí rúška poskytli mimo tejto akcie, ktorí poznajú doktorov a sestričky, policajtov alebo hasičov a rúška im poslali priamo. Všetkým týmto ľuďom patrí veľké poďakovanie za ich ochotu, šikovnosť a prístup,“ dodáva.