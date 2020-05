Obžalovaní z útoku pred Mariatchi dostali nepodmienečný trest

Sudca povedal, že nešlo o bežnú bitku, ale brutálny útok.

25. máj 2020 o 12:43 Miriam Hojčušová

NITRA. V kauze Mariatchi dnes vyniesli rozsudok. Okresný súd poslal štyroch obžalovaných za mreže na štyri až päť rokov.

Uznal ich vinnými z výtržníctva aj ťažkého ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. Piaty obžalovaný dostal podmienečný trest za výtržníctvo.

Verdikt nie je právoplatný, obhajca zahlásil odvolanie. Obžalovaní na súd neprišli, súhlasili, aby sa konalo v ich neprítomnosti.

Brutálny útok, pri ktorom páchatelia kopali obete do hlavy a všetko zaznamenala mestská kamera, sa stal v októbri 2013.

Sudca pri zdôvodnení rozsudku povedal, že to nebola bitka, ale nebezpečný útok. „Tie doby už skončili, aby sa takto vybavovali účty,“ vyhlásil. Poznamenal, že útočníci kopali do hlavy poškodených s veľkou intenzitou - ako do futbalovej lopty.

Podľa obhajcu išlo len o ruvačku a jednorazové vybočenie zo slušného života obžalovaných. Povedal, že incident vyprovokovala barmanka z Mariatchi, ktorá odmietla jeho klientom predať cigarety so slovami, že náckom nepredáva.