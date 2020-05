Mesto objednalo bufetové kontajnery na kúpalisko. Jeho otvorenie je v pláne

Sezóna zatiaľ nie je istá, rovnako ani mestské slávnosti.

26. máj 2020 o 8:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Radnica už podpísala zmluvu na kontajnery, ktorú budú na kúpalisku. Dodávateľom je spoločnosť Koma Slovakia z Nitry.

Za 81 840 eur s DPH od nej mesto kúpi jeden komplet sanitárneho a tri komplety bufetových kontajnerov.

„Sú vyrábané na mieru podľa požiadaviek regionálneho úradu verejného zdravotníctva, aby spĺňali hygienické požiadavky na prípravu rýchleho občerstvenia,“ povedal viceprimátor Daniel Balko.

Koronavírus podľa neho skomplikoval pôvodný časový harmonogram prác: „A tak robíme všetko pre to, aby nám ich vyrobili a osadili ešte do konca júna.“

Balko dodal, že otvorenie kúpaliska je v pláne. „No samozrejme, bude to závisieť aj od podmienok. Ak by si ich splnenie vyžadovalo od mesta ďalšie neúmerné požiadavky, tak to určite prehodnotíme. Pokiaľ však chceme letnú sezónu stihnúť, nemôžeme čakať ďalšie dva týždne, kým sa dozvieme podmienky.“

Celý proces prípravy na sezónu trvá podľa Balka mesiac, spúšťajú ho v týchto dňoch. „Je nám jasné, že zisky z tejto sezóny budú asi nižšie, ale vnímame okolitú situáciu i správy o tom, ako oveľa viac ľudí ostane počas leta doma. Práve kvôli nim považujeme za správne kúpalisko otvoriť.“

Radnica chce návštevníkom ponúknuť novú gastrozónu, do ktorej sú určené spomínané kontajnery. Pôvodné staré stánky dal Službyt odstrániť.

„Tiež by sme chceli zvýšiť ohrev vody v detskom bazéne na bežný štandard. Bohužiaľ, musíme investovať aj do „neviditeľných" prác, musíme vymeniť staré bazénové filtre. Sú už v tak zlom stave, že bez ich výmeny by sme dva bazény ani nemohli otvoriť,“ dodal viceprimátor.

Otvorená zatiaľ zostáva aj otázka, či sa budú v Nitre konať začiatkom júla tradičné mestské slávnosti a v auguste obnovené dožinky.

Premiér Igor Matovič sa minulý týždeň pred médiami vyjadril, že štát zrejme tento rok nepovolí hromadné podujatia nad tisíc ľudí.

„Takto formulované vyhlásenie, že nikde nebude môcť byť nad tisíc ľudí, je určite neúplné a nepresné. Počkáme si na reálne stanovisko od hlavného hygienika,“ reagoval Daniel Balko, ktorý stále dúfa, že mesto bude môcť zorganizovať svoje letné podujatia.