Ženy a zbrane : TOP 5 pištolí

Oslovili sme 40 respondentiek a podrobne ich vyspovedali o pocitoch zo streľby.

28. máj 2020 o 11:28

Čím ďalej tým viac sa stretávame u nás na predajni so záujmom o pištole v radoch žien. Či už to ako mladé videli u svojho otca, alebo ich časom doviedol na tú dráhu priateľ - spoločný menovateľ je ten istý - túžba vlastniť zbraň. Z toho dôvodu milé dámy som si dovolil Vás vyspovedať u nás na predajni, kde sme spravili mini kvíz ktorý zohľadňoval tieto faktory :

Rozmery zbrane a jej váha Šírka úchopu Komfort pri streľbe Počet nábojov v zásobníku Údržba zbrane + servis

Opýtali sme sa 40 respondentiek, ktoré sme podrobne vyspovedali o pocitoch zo streľby, či daná zbraň má ešte fajn spätný ráz alebo už príliš kope, zohľadnili sme presnosť a celkovú manipuláciu. A ako dopadol náš test ? Vďaka Slovenskému importérovi Izraleských zbraní IWI sa nám podarilo na poslednú chvíľu zohnať aj pištoľ IWI MASADA a dobre sme urobili!

1. IWI MASADA 9x19 mm

(zdroj: ORYX)

Toto Izraelské kladivo pomenované po pevnosti MASADA ktorá ostala ako jediná nedobitá - prekvapila na plnej čiare. Prvý dojem - veľkosť strednej zbrane, veru žiaden kabelkový kvér, kapacita zásobníka 17 rán s možnosťou výmeny úchopových častí, milo prekvapil. Vďaka možnosti obmeny chrbta rukoväte za rôzne veľkosti S,M,L si každá žena vedela zvoliť ten najvhodnejší pre ňu a oproti konkurencii v zbraniach na nosenie vyhrala na plnej čiare u našich zákazníčok.

Vďaka jej medium veľkosti IWI MASADA takmer vôbec nekope, streľba ako zo železnej zbrane, príjemný úchop a obojstranné ovládacie prvky spolu s extrémnou jednoduchosťou pri rozoberaní zbrane a následnom čistení.

15/40 bodov

2. IWI JERICHO FBL .45ACP

Opäť sme pri zbrani zo svätej zeme, no tentokrát o trošku s väčším kalibrom ktorý hravo zastaví čokoľvek čo by Vás ohrozovalo na živote. Rozmerovo menší oproti IWI MASADA, no čo sa týka kalibra .45ACP opäť veľmi milé prekvapenie, asi tí inžinieri naozaj vedia čo robia, kopalo menej JERICHO v 45ke ako GLOCK v 9x19mm a to je už čo povedať. Ak milé dámy chcete zanechať citeľne väčšiu stopu v terči po tom ako dostrieľate, určite si zvoľte túto zbraň.

10 / 40 bodov

(zdroj: ORYX)

3. GLOCK 43X

Ak ste už mali možnosť vyskúšať tohto nového fešaká z rakúskej zbrojovky, odetého v novom šate v striebornej farbe, určite ste si všimli jeho úzky profil. To robí túto zbraň spolu s jej klasickým predchodcom GLOCK 43 jednou z najužších zbraní ktoré sa momentálne ponúkaju na trhu. S palebnou kapacitou pri modely 43 - 6 nábojov a pri 43X - až 10 nábojov, je táto zbraň viac než vhodná na denno-denné nosenie, no musím upozorniť, z GLOCKOV sa treba naučiť strieľať a podriadiť tomu aj návštevy na strelnici, prípadne absolvovanie nejakých kurzov ktorých je momentálne neúrekom.

6 /40 bodov

4. CZ P-10 C / S

Dámy túžiace po niečom takmer domácom, siahli po tejto P-10 C ako po prvej možnosti. Jej spracovanie hodné našich Českých bratov, vychytaná spúšť ktorá patrí medzi tie najlepšie a veľmi dobrá cenovka na pulte v obchode z nej robia favorita v katégorii - zbrane do 600 Eur. Síce v sete niesú tríciové mieridlá ako u IWI MASADA aj napriek tomu klasické oceľové milo prekvapili aj na strelnici.

5/40 bodov

(zdroj: ORYX)

5. Grand Power Q100 / Q1

Ako by to bolo keby sa do našej top 5 neprebojuje aj Slovenský zástupca - a to konkrétne či už skrátený model so skrytým kladivom Q1 alebo jej rozmernejší brat Q100 ktorý taktiež neurazí. Ich krásny lineárny odpor s veľmi vkusne ergonomicky tvarovanými úchopovými časťami zbrane z nich robia veľmi dobré zbrane pre začiatočníkov. Unikátné rotujúce odomykanie hlavne v jej osi absorbujúca veľkú časť spätnej energie určite poteší každú ženu !

4/40 bodov