Divadlo Andreja Bagara v Nitre ako prvé na Slovensku opäť otvorilo svoje brány verejnosti

Komédiu Meno venovalo z vďačnosti ľuďom, ktorí s koronavírusom bojovali v prvej línii. Koronakríza ovplyvní aj budúcu divadelnú sezónu.

30. máj 2020 o 18:30 Dominika Cunevová

NITRA. Po nútenej pauze Divadlo Andreja Bagara v Nitre ako prvé kamenné divadlo na Slovensku znovu privítalo divákov. Francúzsku komédiu Meno v piatok venovalo zdarma ako prejav vďaky ľuďom, ktorí bojovali s pandémiou v prvej línii.

Na predstavenie sa nemohli dostať všetci

Predchádzalo mu však niekoľko prísnych opatrení. Veľká sála DAB pre 600 osôb bola zaplnená len čiastočne.

„Dá sa povedať, že sme mali vypredané, čo v tomto prípade znamená, že tam bolo sto ľudí. Viac sme do sály dostať nemohli, museli sme dodržiavať všetky predpisy ako dodržiavanie vzdialenosti, nosenie rúšok, dezinfekčné prostriedky. Nebol spustený ani bufet, ľudia si sadali rovno do sály, takže sa ani nezastavovali v iných priestoroch, kde by sa mohli združovať,“ komentoval riaditeľ DAB Jaroslav Dóczy.

Užiť si po čase živé predstavenie ale nemohli všetci z radov zdravotníkov, policajtov, predavačiek, hasičov a iných profesií.

„Keby sme túto možnosť mohli dopriať všetkým z prvej línie, tak by sme hrali asi do konca sezóny. Oslovili sme preto hlavne ľudí z Nitry a okolia, konkrétne z Fakultnej nemocnice Nitra, obchodných prevádzok našich partnerov, mestských a štátnych policajtov či hasičský zbor,“ vysvetlil Dóczy.

Cez rúška nevidia všetky reakcie publika

Kontakt s publikom po prestávke ocenil aj herecký kolektív. „Je veľmi príjemné počuť po dlhej dobe potlesk a uvedomiť si, že niektoré veci berieme ako samozrejmosť. Vážime si, že sa to opäť prebúdza. Teraz to bola stovka, no dúfam, že sa postupne budú uvoľňovať opatrenia, divákov bude viac a dostaneme sa späť k hereckej rutine,“ zhodnotil herec Juraj Ďuriš.

Predtým však herci museli podstúpiť testovanie na COVID-19. „Musím priznať, že vyšetrenie nebolo veľmi príjemné. Ale samozrejme, je to lepší variant, ako hrať v rúškach či štítoch,“ skonštatovala herečka Andrea Sabová.

„Keď rozprávate so štítom, máte pocit akoby ste boli vo vedre a s rúškami vám tiež nie je veľmi dobre rozumieť. V niektorom predstavení ešte k tomu jeme, či fajčíme, tak som si to nevedela predstaviť.“

Hrať pred sálou ľudí s rúškami bolo pre hercov trochu zvláštne. „Čakali sme, aké budú reakcie ľudí a boli naozaj pozitívne, aj keď cez rúška nevidíte, ako sa človek tvári. Vidíte možno to, či sa usmieva očami. Som ale rada, že divadlo pristúpilo k takémuto kroku, i keď to asi nie je finančne rentabilné,“ povedala Sabová.

Dopad aj na budúcu sezónu

Predstavenie pre značne menší počet ľudí nie je pre divadlo ekonomicky výhodné. „Vybrali sme predstavenia, ktoré hrávame v Štúdiu pre 100 až 150 ľudí, takže náklady sú v princípe jedna ku jednej. Našou úlohou je však hrať, takže keď prišla možnosť, naplno sme ju využili,“ uviedol Dóczy.

Kríza sa dotkla aj budúcej divadelnej sezóny. Z plánovaných piatich titulov divadlo uvedie len dva, a to žánru komédia. „Museli sme isté tituly odložiť bokom a nechať tie 'divácke', aby sa ekonomika divadla znova naštartovala. Myslím, že viacero divadiel na Slovensku vsadí na tituly, ktoré sú pre diváka príťažlivé,“ poznamenal Ďuriš.

DAB čoskoro plánuje uviesť aj komédiu Testosterón. „No keďže musíme dodržiavať hygienické predpisy a ďalšie predstavenie je o 14 dní, herci z neho budú musieť byť znovu otestovaní,“ dodal Dóczy.