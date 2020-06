Petra Varjassiová je nová posila Dusla

Bratislavská hádzanárka má skúsenosti z troch klubov v zahraničí.

4. jún 2020 o 10:40 Jozef Sklenár

Napriek tomu, že v nedokončenom a neskôr aj zrušenom ročníku 2019/2020 medzinárodnej hádzanárskej MOL ligy oblieklo dres šalianskeho Dusla až 18 hráčok (z toho tri brankárky), najmä v druhej polovičke základnej časti súťaže mal vtedajší tréner Ján Packa dosť veľké problémy so skladbou základnej kostry družstva. Na dlhšiu dobu totiž vypadli pre zranenie reprezentačné spojky Natália Némethová so Zuzanou Trepáčovou a viac ako päť duelov nehrali aj ďalšie reprezentantky Katarína Pócsiková s českou brankárkou Sabrinou Novotnou.

Napriek tomu, že sa pre pandémiu nehrá, viacerým hráčkam sa v tomto období končia zmluvy, a preto sa museli aj šalianski funkcionári obzrieť po hádzanárkach, ktoré by doplnili hráčsky káder nielen pre nový ročník majstrovskej MOL ligy, ale aj na augustové semifinále Slovenského pohára.

Jednou z nových tvárí v šalianskom drese bude už skúsená hráčka, bratislavská rodáčka Petra Varjassiová, ktorú sme tesne po podpise zmluvy so šalianskym Duslom požiadali o rozhovor.

Ako rodená Bratislavčanka ste prvé hádzanárske kroky robili v známych baštách na Interi alebo u policajtov v ŠKP?

K športu ma priviedol otec, bývalý futbalista, ktorý ma nabádal k všestrannosti, keď som obľubovala okrem lyžovania aj všetky loptové hry, futbal nevynímajúc. Možno viacerých prekvapím, ale prvé kroky som absolvovala v TJ Spoje v Podunajských Biskupiciach pod vedením trénerky Boriskovej a ďalšiu hádzanársku abecedu som sa učila u trénera Belicu. Až potom prišiel prestup do ŠKP Bratislava.

Na roky prežité v jednom z najpopulárnejších hádzanárskych klubov v metropole Slovenska spomínate v dobrom?

Je to pravda aj vďaka tomu, že som sa dostala do rúk trénerky Mocinecovej, pri ktorej som pôsobila najdlhšie a veľmi jej vďačím za výkonnostný a hráčsky posun, ako aj odborné vedenie. Dala mi veľmi veľa aj po ľudskej stránke. Škoda, že z dobrého kolektívu zostali pri tomto športe už iba Diana Tomašechová v HK Hodonín a Mária Olšavská, ktorá to dotiahla až do reprezentácie Slovenska a v súčasnosti hrá vo Švajčiarsku.