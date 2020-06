La Gioia vydáva nový album, prekvapuje aj novou skladbou s kuvajtskou Superstar

Skupina len o vlások unikla komplikáciám. Videoklip nakrúcala v Benátkach chvíľu pred vypuknutím pandémie.

3. jún 2020 o 9:45 Dominika Cunevová

NITRA. Približne pred rokom nám pop operné trio La Gioia prezradilo, že chystá nový štúdiový album. To sa teraz stáva skutočnosťou. Pod názvom Per lei vydáva skupina CD s dvanástimi novými pesničkami. Okrem toho má aj iné novinky, ako je nová pieseň s populárnou kuvajtskou speváčkou, ku ktorej vznikol aj videoklip.

S kapelou sme sa porozprávali o tom, ako vznikla táto nevšedná spolupráca, o novom albume, ale aj o tom, ako koronakríza zasiahla ich hudobné plány.

Predošlý rok ste zožali úspech v Kuvajte a tento prichádzate s novým duetom s veľmi známou kuvajtskou speváčkou Amirou Azzam. Ako táto spolupráca vznikla?

Celá naša spolupráca vznikla práve po našom minuloročnom vystúpení v Kuvajte. Oslovilo nás naše veľvyslanectvo v Kuvajte či by sme išli do spolupráce s Amirou, ktorá je miestna Superstar. Pieseň s názvom Mako Mithlech Kuwait je venovaná štátnemu sviatku Kuvajtu – Národnému dňu (25.2.) a Dňu oslobodenia (26.2.) ako dar Slovenska tejto krajine.

O čom je pesnička a pri akej príležitosti ste ju nahrali?

Nahrali sme pieseň, hoci sme sa predtým nikdy nestretli a ani sme nepoznali tvorbu Amiry Azzam. Samozrejme, jej tvorbu sme si pred spoluprácou naštudovali. Ponuku na spoločný projekt sme zvažovali, pretože spojiť dve diametrálne odlišné kultúry sa nám najskôr zdalo veľmi nereálne. Potom sme si povedali, že je to poriadna výzva, nakoľko pre nás Európanov je kultúra Blízkeho Východu veľmi exotická, nehovoriac o absolútne odlišnom hudobnom cítení. Keď sme prvýkrát počuli pieseň, na ktorej by sme sa mali spoločne s Amirou podieľať, tak sme sa snažili prvotne o rytmické vcítenie, potom sme sa sústredili na melodickú stránku skladby a nakoniec sme hľadali miesta vhodné, kde by sme mohli ukázať to naše pop operné a zároveň európske.