Do nitrianskych mestských základných škôl sa vrátili tri pätiny žiakov

2. jún 2020 o 16:24 TASR

NITRA. Za prísnych bezpečnostných opatrení sa v pondelok (1. 6.) otvorili brány nitrianskych mestských škôl a škôlok. Do materských škôl sa vrátilo 1038 z celkového počtu 2634 detí. "Rozdelené boli do 86 skupín. Ďalších 174 nastúpi v priebehu týždňa," informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Do prvých až piatych ročníkov na základných školách nastúpilo 2438 z celkového počtu 3857 detí, čo predstavuje niečo vyše tri pätiny všetkých žiakov. Ročníky šesť až deväť pokračujú v online vzdelávaní.

Rodičia do škôl nevstupujú

Školy sa riadia prísnymi opatreniami, ktoré nariadili hygienici. Všetky deti musia prísť do škôl s rodičmi, vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, dodržiavať dvojmetrové odstupy.

Po vstupe do školy si deti prevezmú učiteľky, deťom nariadia dezinfekciu rúk a zmerajú im teplotu. Odvedú ich do šatní a po prezlečení si ruky opäť čistia. Žiaden rodič nemá povolenie vstúpiť do školy. Po skončení vyučovania si rodičia deti vyzdvihnú v presne dohodnutých časoch.

Maximálne 20 detí

V triede základnej školy môže byť maximálne 20 detí, v prípade škôlok je to 15 detí. "Skupiny sa navzájom nestretávajú, sú pri nich tí istí učitelia, asistenti učiteľa alebo špeciálni pedagógovia. Ak aj príde menej detí, skupiny sa navzájom nespájajú. Keď idú deti von, pohybujú sa vo vyznačených častiach areálov, aby nedochádzalo ku kontaktu medzi jednotlivými skupinami," vysvetlila Mária Orságová, vedúca odboru školstva na nitrianskej radnici.

Počas vyučovania sú bez rúšok

Rúška deti ani učitelia počas vyučovania v triede nenosia. Deti ich nemusia mať ani na chodbách, učitelia si ich pri prechádzaní do spoločných priestorov školských budov nasadzujú. Všetky dotykové plochy, s ktorými prichádzajú deti aj učitelia do kontaktu, sa dezinfikujú niekoľkokrát denne. Na školách sú vytvorené dokumenty, do ktorých sa presne značí, kedy a kto jednotlivé plochy dezinfikoval.

Obedy školákov riešia školy rôzne. Ak majú väčšie jedálne, rozdelené sú na zóny. Ak sú jedálne menšie, školy zaviedli systém nástupu jednotlivých skupín na obed v rôznych časoch.