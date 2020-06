Festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok sa bude konať aj tento rok

28. ročník podujatia sa uskutoční od 26. júla do 2. augusta.

3. jún 2020 o 14:18 TASR

NITRA/MOČENOK. Celonárodný festival kresťanského divadla Gorazdov Močenok sa bude konať aj tento rok. Ako informovalo nitrianske biskupstvo, 28. ročník podujatia sa uskutoční od 26. júla do 2. augusta.

Organizátori pristúpili k rozhodnutiu na základe informácií z krízového štábu úradu vlády a ministerstva zdravotníctva a ich stanoviska k podmienkam organizovania hromadných podujatí s účasťou verejnosti.

"Súbory, ktoré majú záujem prezentovať sa na festivale, môžu tak urobiť do 30. júna. Prihlasovanie sa do tvorivých dielní a ostatných účastníkov festivalu je možné najneskôr do 5. júla," pripomína biskupstvo.