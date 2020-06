Na nitrianskej radnici pribudnú úradníci. Zastupiteľstvo nesúhlasí, nepomôže si

Primátora podporil len jeho vlastný tím.

5. jún 2020 o 19:00 Miriam Hojčušová

NITRA. Nová organizačná štruktúra na mestskom úrade vzbudila veľkú nevôľu poslancov. Nielen opozičných, ale aj koaličných. Kritizujú, že má narásť počet úradníkov, hovoria o zlom načasovaní.

Koaliční partneri vo štvrtok po prvý raz otvorene poukázali, že ich názory nie sú vypočuté. So zmenou organizačného poriadku nesúhlasili, napriek tomu vstupuje od 1. júna do platnosti – je to v kompetencii primátora.

Vzniklo 25 nových miest

„Navyšovanie počtu miest bez personálneho auditu je pre nás neprijateľný krok. Samozrejme, všetko sa dá zdôvodniť a dôvody môžu byť subjektívne alebo objektívne. Ale ja idem po argumentoch,“ povedal Miloslav Hatala, šéf klubu, v ktorom sú poslanci za Oľano, SaS, Šanca, Sme rodina a KDH.

„My máme na to názor taký, že preorganizovanie úradu áno, ale rezervy treba predovšetkým hľadať vo vnútri úradu. Takýmto spôsobom a takto pripravenú štruktúru nepodporíme,“ dodal Hatala.

„Z materiálu vyplýva, že sa počet miest navyšuje o 25 a môže to pôsobiť veľmi negatívne, neznamená to však, že budeme prijímať hneď 25 ľudí, budeme ich prijímať postupne, ako nám to ekonomický vývoj umožní,“ povedal prednosta úradu Martin Horák.

K 3. decembru 2018, keď sa Hattas ujal funkcie, bolo na mestskom úrade 246 zamestnancov. K 26. máju ich bolo 263. Ďalších takmer päťdesiat miest je podľa Horáka neobsadených, vrátane 25 nových. „Akútne potrebujeme obsadiť päť až sedem miest,“ vyčíslil.