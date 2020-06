Chystá sa finále sezóny pre deti

Mládežníci z klubov ObFZ Nitra si na jar súťažne do lopty nekopli ani raz, ale na obzore sú predsa len záverečné turnaje „koronavírusovej“ sezóny 2019/20. A to je výborná správa!

8. jún 2020 o 10:00 Martin Kilian

Po dlhej pauze sú po futbale hladné už aj nádeje z klubov v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Hoci ObFZ oficiálne anuloval všetky súťaže, predsa je tu šanca, že decká si ešte zahrajú, a to dokonca o trofeje a medaily.

Oblastný futbalový zväz v Nitre riadi súťaže pre päť mládežníckych kategórií - U19, U15, U13 (LAMA SK Liga benjamínkov), U11 (Miniliga Stocha) a U9 (Suzuki liga).

Klobúk dolu, s akou iniciatívou sa prihlásili nadšenci z Cabaja-Čápora na čele s trénerom Romanom Hromádkom a prezidentom Petrom Bosákom.

„Ja môžem povedať v mene FC Cabaj-Čápor, že máme záujem zorganizovať finálové turnaje pre tri kategórie - U9, U11 a U13, a to na našom ihrisku v dňoch 11.-12. júla. Uvidíme, koľko mužstiev prejaví záujem, podľa toho by sme kategórie rozdelili na sobotu a nedeľu,“ uviedol základnú informáciu Roman Hromádka. Hralo by sa na dvoch (príp. štyroch) ihriskách, U9 na brány 3x2, väčšie deti na brány 5x2.

„Mám okolo seba ochotných rodičov i kolegov, trénerov. Záujem podporiť turnaj prejavil aj náš starosta. Rozrobené mám ďalšie veci, nebudem zatiaľ prezrádzať, uvidíme, čo sa podarí,“ dodal cabajský tréner.

Účastníci Miniligy Stocha, LAMA SK ligy a Suzuki ligy tak majú možnosť užiť si spoločné chvíle na futbalovom ihrisku a rozlúčiť sa so sezónou. Záujemcovia sa môžu hlásiť u Romana Hromádku do 21. júna na tel. čísle 0911 499 440 alebo na jeho messengeri.

Keďže to bude už júlový termín, treba si povedať jednu poznámku k pravidlám. Nastúpiť budú môcť hráči, ktorí do 30. 6. mohli hrať za konkrétne družstvo (resp. klub) a v tej konkrétnej vekovej kategórii.

Iniciatívu z Cabaja-Čápora víta predseda ObFZ všetkými desiatimi. „Ak by sa prihlásil ešte nejaký iný klub, môžeme rozmýšľať, či by sa niektorý turnaj usporiadal inde, ale buďme radi za dvojicu Hromádka - Bosák. Aktivity pod ich vedením majú svoju kvalitu a zväz to určite podporí. K organizácii turnajov budeme chcieť prispieť aj my. Verím, že pripravíme také podujatie, aby mali naše deti dôstojný záver sezóny,“ vyjadril sa Štefan Korman.

Zároveň dodal, že zväz chce urobiť aj turnaj kategórie U15 pre tímy, ktoré sa prihlásia. „Rozmýšľame aj nad nejakým podujatím pre dorastencov, možno aj medzinárodným. Čerstvá informácia je taká, že sme prihlásili naše mládežnícke výbery ObFZ na Fragaria Cup v Prešove, a to v kategóriách U8, U9, U11, U13, U15. Akcia sa má konať koncom augusta, zatiaľ však nemáme potvrdenie od organizátorov,“ dodal Korman.