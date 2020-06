Ako do Nitry ťahal Pálffyho. Plandora o úspechoch, omyloch a odkaze Miklíkovi

Po rokoch sa diví, že z vedenia HK nezdupkal hneď po príchode.

9. jún 2020 o 21:45 Martin Kilian ml.

Ján Plandora (vpravo) priviedol do Nitry Antonína Stavjaňu a nasmeroval ju za prvými medailami. (Zdroj: archív MY Nitrianskych novín)

Skúsenému podnikateľovi nikto nikdy nevezme, že bol šéfom hokejovej Nitry, keď sa menila z priemernej značky v elitnú a žala prvé medaily v extralige. „Zimák“ kričal jeho meno.

„Cením si najmä to, že v roku 2012 som do Nitry opäť priviedol trénera Antonína Stavjaňu. Po tom, čo sme si prežili v roku 2006, to nebolo nič jednoduché,“ vyhlásil exriaditeľ HK Ján Plandora a v úprimnom interview prezradil mnoho viac.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Čo považuje Ján Plandora za svoj najväčší funkcionársky úspech a čo za omyl • Ako reaguje na nedávnu kritiku od Martina Miklíka • Ako sa v roku 2014 ťahal návrat Pálffyho do Nitry • Či je ešte akcionárom HK Nitra • Ako hodnotí svojich nástupcov vo vedení • Čo hovorí na to, že zo strechy Nitra Arény nevisí žiaden dres • Ako komentuje slovenský hokej a prípadnú extraligu s iba tisíc divákmi

V stredu 24. júna budete mať 65 rokov. Ako oslávite?

V našom veku je už treba oslavovať všetko... Mám dvoch krásnych maloletých synov, dve dcéry s manželmi, päť vnučiek. Vždy, keď sa stretneme, je o zábavu postarané. Tak to bude aj teraz.

Vo vašom Polygone je rušno. Asi sa nenudíte...

Máte pravdu. Stavba je ale už pred kolaudáciou, dokončujeme vonkajšie úpravy, odstraňujeme nejaké nedorobky. Verím, že to všetko úspešne dokončím a odovzdám novým majiteľom. Potom už len nadstaviť prevádzkové poriadky pre celý areál a dám si pohov.

Stále máte hokej na raňajky, obed aj večeru?

A prečo by som mal mať? Počas veľmi dlhého obdobia som už hokeja mal dosť. Sem-tam ma ktosi zastaví, spýta sa, čo je nové v hokeji, no ja iba pokrčím plecami, že neviem (úsmev). Nemal som rád, keď sa mi do hokeja starali nezainteresovaní, tak sa nestarám ani ja. Som fanúšik, rád chodím na hokej, s priateľmi si zamudrujem vo VIP-ke, občas podpichnem zaťka, ale to je tak všetko.

Nitru ste ako riaditeľ klubu (2003 – 2015, okrem prestávky medzi januárom 2008 a májom 2009 a sezóny 2011/12) vytiahli medzi najlepšie tímy Slovenska. Aký bol recept úspechu?