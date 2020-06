Chválený Ristovski: Nedovolím, aby Nitra vypadla. Kam môže prestúpiť?

Je špičkový, prerástol Nitru, na Slovensku dlho neostane, lichotia Balkáncovi. A to sa Fortuna liga reštartuje iba v sobotu.

8. jún 2020 o 9:39 Martin Kilian ml.

Dal 9 zo 17 gólov Nitry v sezóne. Keby ho nemala, v generálke s Ružomberkom (0:0) by nevystrelila na bránu. Manuál „Ako vyhrať v sobotu v Zlatých Moravciach“ je absolútne závislý od Milana Ristovského. Rád by sa rozlúčil soškou kráľa strelcov.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Ako sa rodil letný príchod Milana Ristovského do Nitry • Či a kam mohol odísť už v zime • Či si myslí, že jeho cieľ o 15 góloch v sezóne je stále reálny • Ako je na tom zdravotne po nútenom striedaní proti Ružomberku • Ako ho vychvaľujú tréneri Nemec a Haspra a kapitán Nitry Farkaš • Čo jeho agent Gvozdenovič hovorí o záujme Slovana • Odkiaľ sú aktuálni záujemcovia o služby Ristovského • Ako sa k strelcovi stavia ukrajinské vedenie • Aké s ním má plány manažment Rijeky

Šesť gólov v piatich zápasoch?

„Odohrali sme dobrý zápas. Ešte nám chýba súhra, ale to je po troch mesiacoch pauzy normálne. Myslím si, že vidíte, že sme zápas čo zápas lepší, už v stredu na Slovane (1:2) sme hrali dobre,“ hájil výkon Nitry ten, čo ho krásnymi obaľovačkami z 18 metrov ťahal z nudy. „Pri druhej strele som si myslel, že skončí gólom. Brankár Macík ju krásne chytil,“ hovoril Milan Ristovski, ktorý sa ku koncu schytil za čelo pre tesný ofsajd a neodpískanú penaltu. „Pýtal som sa rozhodcov, ofsajd to asi bol, penalta nie. Keby ale prišla, dal by som z nej gól,“ žmurkol útočník so sebavedomím čiahajúcim až na Zobor.